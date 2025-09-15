کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عنوان کرد که روسیه به جای پایان جنگ، آن را تشدید می‌کند درحالیکه نقض‌های اخیر حریم هوایی اروپا این را نشان داده است.

جوان آنلاین: کالاس همچنین با اشاره به دیدار با یک مقام ارشد ناتو، بیان کرد که آنها در مورد چگونگی کار با یکدیگر برای تقویت امنیت و حریم هوایی‌شان و همچنین کمک اتحادیه اروپا به «ائتلاف مشتاقان» گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش تسنیم، اظهارات دیپلمات اروپایی در حالی است که بروکسل طی یک هفته گذشته مدعی شده که پهپاد‌های روسیه حریم هوایی لهستان و رومانی دو عضو ناتو را نقض کردند. کالاس، روز گذشته در بیانیه‌ای، نقض حریم هوایی رومانی توسط پهپاد روسی را محکوم کرد.

کالاس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نقض حریم هوایی رومانی توسط پهپاد‌های روسی، نقض غیرقابل قبول دیگری از حاکمیت یک کشور عضو اتحادیه اروپا است. این تشدید بی‌ملاحظه و مداوم، امنیت منطقه‌ای را تهدید می‌کند.

او بر همبستگی اتحادیه اروپا با رومانی تأکید و خاطرنشان کرد که همچنان با دولت رومانی در تماس نزدیک است. به گفته یونوت موستانو، وزیر دفاع رومانی، سیستم‌های راداری، پهپاد را هنگام نزدیک شدن به حریم هوایی رومانی شناسایی کردند. دو جت جنگنده F-۱۶ برای رهگیری آن به پرواز درآمدند.

روز چهارشنبه گذشته نیز لهستان گفت که پهپاد‌های روسی حریم هوایی این کشور در جبهه شرقی ناتو را نقض کرده است درحالیکه مسکو تاکید کرده که این حمله به ورشو نبوده است.