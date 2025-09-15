محکومیت شدید تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس

شورای همکاری خلیج فارس ضمن محکومیت شدید حمله رژیم صهیونیستی به قطر، دستور ارزیابی وضعیت دفاعی کشور‌های عضو و منابع تهدید را صادر کرد.

جوان آنلاین: شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای، تجاوز رژیم صهیونیستی و نقض آشکار حاکمیت قطر را به‌شدت محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، این شورا اقدام رژیم صهیونیستی را تشدید خطیر تنش‌ها، اقدامی غیرقابل‌قبول و نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست.

بر اساس این بیانیه، سران شورای همکاری خلیج فارس دستور دادند شورای دفاع نشستی فوری در دوحه برگزار کند که پیش از آن، جلسه‌ای در سطح کمیته عالی نظامی تشکیل شود.

شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس همچنین تأکید کرد که در این نشست، وضعیت دفاعی شورا و منابع تهدید در سایه تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

طبق تصمیم این شورا، فرماندهان نظامی موظف شده‌اند اقدامات لازم برای فعال‌سازی سازوکار‌های دفاع مشترک و تقویت ظرفیت‌های بازدارندگی را در دستور کار قرار دهند.