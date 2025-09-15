نشست مشترک جمعی از نمایندگان مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئولان وزارت آموزش و پرورش، در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و به گفته رییس کمیسیون آموزش پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهرماه، وضعیت استخدامی معلمان غیررسمی مشخص شود.

جوان آنلاین: نشست مشترک جمعی از اعضای کمیسیون‌های آموزش و اجتماعی مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئولان وزارت آموزش و پرورش، ظهر امروز (دوشنبه ۲۴ شهریورماه) در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این نشست که منادی سفیدان رئیس و عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش و بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی، حضور داشتند موضوع ساماندهی و تعیین‌تکلیف معلمان غیررسمی به‌طور جدی بررسی و نمایندگان بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت این نیرو‌ها پیش از آغاز سال تحصیلی تأکید کردند.

به گزارش تسنیم، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در تشریح این نشست با اشاره به پیگیری‌های مستمر مجلس در خصوص ساماندهی نیرو‌های غیررسمی آموزش و پرورش، گفت: موضوع وضعیت استخدامی معلمان غیررسمی از جمله نیرو‌های حق‌التدریس آزاد، خرید خدمات، پیش‌دبستانی‌ها و نهضتی‌ها به‌طور ویژه با رئیس سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به ضرورت احصای دقیق آمار، مقرر شد؛ ارقام نهایی از طریق سامانه‌ای که توسط سازمان امور اداری و استخدامی ایجاد شده و کلیه افراد همکاری‌کننده با دولت در آن ثبت‌نام کرده‌اند، استخراج شود تا مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: در قانون بودجه سال جاری، دولت مجاز شده است از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای ساماندهی وضعیت این نیرو‌ها استفاده کند، بر این اساس، پس از دریافت آمار دقیق، جلسه دیگری با محوریت بررسی بودجه و نحوه تعیین‌تکلیف برگزار خواهد شد.

منادی سفیدان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهرماه، وضعیت استخدامی معلمان غیررسمی مشخص شود تا شاهد تحقق این مطالبه مهم فرهنگیان باشیم.

آموزش و پرورش موظف به ارائه آمار دقیق معلمان غیررسمی شد

در ادامه تشریح این نشست، احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تعیین‌تکلیف نیرو‌های حق‌التدریس آزاد در گام نخست، گفت: تفکیک این موضوع باید در دو مرحله صورت گیرد؛ در فاز نخست، تبدیل وضعیت نیرو‌های حق‌التدریس آزاد است که باید مورد توجه قرار گیرد و در فاز دوم، ابلاغ شیوه‌نامه دنبال شود. بر همین اساس، وزارت آموزش و پرورش موظف شد گزارشی آماری از تمامی گروه‌های معلمان غیررسمی به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد تا تصویری روشن از تعداد، نوع فعالیت و شرایط این نیرو‌ها در اختیار باشد. همچنین موضوع منابع مالی و امکان پرداخت حقوق در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش بررسی شد که تصمیم‌گیری نهایی به جلسه‌ای دیگر موکول گردید.

نماینده مردم کلات و مشهد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اصل موضوع تبدیل وضعیت معلمان غیر رسمی موافق است، اما بر ضرورت دقت در تصمیم‌گیری و تأمین منابع پایدار مالی تأکید کرد تا در آینده مشکلات احتمالی ایجاد نشود.

سخنگوی کمیسیون آموزش درباره فاز دوم ساماندهی سایر نیروها، گفت: پس از تعیین‌تکلیف نیرو‌های حق التدریس آزاد، موضوع سایر گروه‌ها از جمله نیرو‌های نهضتی، پیش‌دبستانی و طرح امین در دستور کار قرار خواهد گرفت، وزارت آموزش و پرورش نیز در حال تدوین شیوه‌نامه‌ای برای ساماندهی این گروه‌ها است که پس از ابلاغ، مبنای اجرای مرحله دوم خواهد بود.

عظیمی‌راد در پایان با بیان اینکه بخش زیادی از معلمان غیررسمی فقط خواستار تعیین تکلیف وضعیت خود هستند، خاطرنشان کرد: اگر وزارت آموزش و پرورش امکان جذب این نیرو‌ها را ندارد، باید صریح و شفاف اعلام کند تا معلمان بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. انتظار می‌رود طی روز‌های آینده آمار دقیق اعلام شده و پیش از آغاز مهرماه، موضوع تبدیل وضعیت نیرو‌های حق‌التدریس آزاد نهایی شود.