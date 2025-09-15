کد خبر: 1317881
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۴
جامعه » اخبار كلی

وضعیت استخدامی معلمان غیررسمی تا پایان مهر مشخص می‌شود

وضعیت استخدامی معلمان غیررسمی تا پایان مهر مشخص می‌شود نشست مشترک جمعی از نمایندگان مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئولان وزارت آموزش و پرورش، در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و به گفته رییس کمیسیون آموزش پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهرماه، وضعیت استخدامی معلمان غیررسمی مشخص شود.

جوان آنلاین: نشست مشترک جمعی از اعضای کمیسیون‌های آموزش و اجتماعی مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئولان وزارت آموزش و پرورش، ظهر امروز (دوشنبه ۲۴ شهریورماه) در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این نشست که منادی سفیدان رئیس و عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش و بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی، حضور داشتند موضوع ساماندهی و تعیین‌تکلیف معلمان غیررسمی به‌طور جدی بررسی و نمایندگان بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت این نیرو‌ها پیش از آغاز سال تحصیلی تأکید کردند.

به گزارش تسنیم، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در تشریح این نشست با اشاره به پیگیری‌های مستمر مجلس در خصوص ساماندهی نیرو‌های غیررسمی آموزش و پرورش، گفت: موضوع وضعیت استخدامی معلمان غیررسمی از جمله نیرو‌های حق‌التدریس آزاد، خرید خدمات، پیش‌دبستانی‌ها و نهضتی‌ها به‌طور ویژه با رئیس سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به ضرورت احصای دقیق آمار، مقرر شد؛ ارقام نهایی از طریق سامانه‌ای که توسط سازمان امور اداری و استخدامی ایجاد شده و کلیه افراد همکاری‌کننده با دولت در آن ثبت‌نام کرده‌اند، استخراج شود تا مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: در قانون بودجه سال جاری، دولت مجاز شده است از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای ساماندهی وضعیت این نیرو‌ها استفاده کند، بر این اساس، پس از دریافت آمار دقیق، جلسه دیگری با محوریت بررسی بودجه و نحوه تعیین‌تکلیف برگزار خواهد شد.

منادی سفیدان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهرماه، وضعیت استخدامی معلمان غیررسمی مشخص شود تا شاهد تحقق این مطالبه مهم فرهنگیان باشیم.

آموزش و پرورش موظف به ارائه آمار دقیق معلمان غیررسمی شد

در ادامه تشریح این نشست، احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تعیین‌تکلیف نیرو‌های حق‌التدریس آزاد در گام نخست، گفت: تفکیک این موضوع باید در دو مرحله صورت گیرد؛ در فاز نخست، تبدیل وضعیت نیرو‌های حق‌التدریس آزاد است که باید مورد توجه قرار گیرد و در فاز دوم، ابلاغ شیوه‌نامه دنبال شود. بر همین اساس، وزارت آموزش و پرورش موظف شد گزارشی آماری از تمامی گروه‌های معلمان غیررسمی به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد تا تصویری روشن از تعداد، نوع فعالیت و شرایط این نیرو‌ها در اختیار باشد. همچنین موضوع منابع مالی و امکان پرداخت حقوق در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش بررسی شد که تصمیم‌گیری نهایی به جلسه‌ای دیگر موکول گردید.

نماینده مردم کلات و مشهد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اصل موضوع تبدیل وضعیت معلمان غیر رسمی موافق است، اما بر ضرورت دقت در تصمیم‌گیری و تأمین منابع پایدار مالی تأکید کرد تا در آینده مشکلات احتمالی ایجاد نشود.

سخنگوی کمیسیون آموزش درباره فاز دوم ساماندهی سایر نیروها، گفت: پس از تعیین‌تکلیف نیرو‌های حق التدریس آزاد، موضوع سایر گروه‌ها از جمله نیرو‌های نهضتی، پیش‌دبستانی و طرح امین در دستور کار قرار خواهد گرفت، وزارت آموزش و پرورش نیز در حال تدوین شیوه‌نامه‌ای برای ساماندهی این گروه‌ها است که پس از ابلاغ، مبنای اجرای مرحله دوم خواهد بود.

عظیمی‌راد در پایان با بیان اینکه بخش زیادی از معلمان غیررسمی فقط خواستار تعیین تکلیف وضعیت خود هستند، خاطرنشان کرد: اگر وزارت آموزش و پرورش امکان جذب این نیرو‌ها را ندارد، باید صریح و شفاف اعلام کند تا معلمان بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. انتظار می‌رود طی روز‌های آینده آمار دقیق اعلام شده و پیش از آغاز مهرماه، موضوع تبدیل وضعیت نیرو‌های حق‌التدریس آزاد نهایی شود.

برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، استخدام ، آموزش و پرورش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

دانش هسته‌ای و جمعیت دو بال رشد اقتصادی ایران 

درس‌های اساسی حمله شکست خورده به قطر 

آخرین مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

کار بزرگ آذرپیرا برابر تاجدینوف؛ نماینده ایران فینالیست شد

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

تروئیکای اروپایی به نیرو‌های نیابتی آمریکا بدل شدند/ لزوم آمادگی ایران برای بدترین سناریو

جبران قطعی برق و گاز تولیدکنندگان با معافیت مالیاتی 

درد فلسطینیان حال او را در میانه نماز منقلب کرد 

عیار اسنپ‌بک در بازار مکاره غرب 

دل نگرانی آقای نویسنده برای گسست فرهنگی و بحران هویتی 

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

لیگ برتر روی نوار حاشیه 

ثبت کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در روز‌های پایانی سال آبی

ایران در هفته سوم شهریور ۱۳۳ بار لرزید

نبرد حقوقی مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی 

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد! 

حمله به قطر برای ترور رهبران حماس نشانگر جنون نتانیاهو و ترامپ است

مکانیسم ماشه، سلاح روانی اروپا و بازار ایران

اهمیت روایت «قدرت و قوت»

امنیت خریدنی نیست

اگر تسهیل نمی‌کنیم؛ مانع ازدواج فرزندان‌مان نشویم

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو معیاری ۱۴۰۴

۱۴۲ کشور به «اعلامیه نیویورک» درباره راهکار دو دولتی رأی دادند

آیا توافق ایران و آژانس مانع فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌شود؟

«بیمه دریایی» سپر حقوقی تجارت جهانی 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

مخاطرات اقتصادی مکانیسم ماشه قابل مدیریت است

ترور چارلی کرک هدیه‌ای است برای نتانیاهو و ترامپ

دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر

شرافت عربی کجاست؟!

ترور چارلی کرک، کار موساد است؟

ملت و نیرو‌های مسلح ایران در کنار قطر خواهند بود

زمانه ما بیش از هر زمان نیازمند اقتدا به پیام‌آور اخلاق، عدالت و حقوق انسانی است

درباره حمله به قطر! حماس دچار خلا رهبری شد؟

«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 

شروط سه کشور اروپایی برای تمدید اسنپ بک، غیر عاقلانه بود/ در صورت فعال‌سازی اسنپ‌بک حتما واکنش نشان می‌دهیم؛ گزینه‌ها محدود به خروج از ان‌پی‌تی نیست

از بازگشت تماشایی «کوروش» تا حمایت‌گری به سبک «رسول»

تل‌آویو متهم اول ترور «کرک» 

مدعیانی که در مسیر افول دست و پا می‌زنند

اثر ترور کرک بر سیاست داخلی آمریکا

قانون جنگل در باغ وحش‌ها 

در دسترس‌ترین قهرمانی

آزمونی برای نمایش چهره واقعی

کارمندان ۴ ساعته!

رهبر انصارالله یمن: «جنایت قرن» در غزه در جهان بی‌نظیر است

پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با زن نمونه کارآفرین عشایر/ روسپید مثل سیاه‌چادر
جنگ جهانی اول و جنایات انگلیس در ایران/ مردمی که از گرسنگی می‌مردند!
ساخت‌وساز زیر آوار تورم مصالح
«آلمان» مشتری بزرگ تسلیحات اسرائیل
چین بیمارستان می‌سازد، امریکا پایگاه نظامی
تغییر نظم جهانی با وزارت جنگ؟!
روایت یک بی‌توجهی
آموزش خودمراقبتی کودکان را به تعویق نیندازید!
فیرپلی مالی فوتبال از شعار تا عمل
نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران
«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 
روایتی از زندگی شهید سعید قره‌داغی/ شهادت با طعم عشق
گفت‌وگوی «جوان» با فرزاد اژدری/ گفتند به جای فیلم کودک، کمدی بساز!
قانون جنگل در باغ وحش‌ها 
بازخوانی یک تجربه تاریخی و تأملی بر اقتضائات امروز
آخرین اخبار