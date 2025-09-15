کد خبر: 1317838
رادیو فرهنگ مهمان اصفهان در رویداد ملی «ایران جان» با ویژه‌برنامه‌های متنوع

رادیو فرهنگ مهمان اصفهان در رویداد ملی «ایران جان» با ویژه‌برنامه‌های متنوع هم‌زمان با برگزاری سومین مقصد رویداد ملی «ایران جان» در اصفهان، شبکه رادیویی فرهنگ از ۲۱ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ مجموعه‌ای از برنامه‌های ویژه را برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، گردشگری و معنوی این شهر کهن و استان پهناورش در جدول پخش خود قرار داده است. این ویژه‌برنامه‌ها، از بامداد تا شامگاه، روایتگر اصالت و زیبایی‌های «نصف جهان» خواهند بود.

جوان آنلاین: هر روز از ساعت ۶ صبح ویژه‌برنامه «صبح به وقت فرهنگ» از گروه جامعه و کتاب با پخش گزارش‌هایی زنده از اصفهان که‌توسط حمیرا فراتی تهیه می‌شود آغازگر روز شنوندگان خواهد بود. این بخش با نگاهی فرهنگی و مستند به رویداد‌ها و فضا‌های شهری، مرتبط با موضوع هرروز برنامه حال و هوای صبحگاهی اصفهان را به خانه مخاطبان می‌آورد.

روایت زنده از صنیع دستی و میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان در «سرزمین من»

از شنبه ۲۲ شهریور، ساعت ۱۳:۰۰، برنامه «سرزمین من» به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری، کارشناسی محمدعلی مؤمنی و گزارشگری حمیرا فراتی و همرآهی فهیمه فهامی در بخش گویندگی به‌صورت زنده از اصفهان زیبا با همکاری مرکز این استان پخش می‌شود. این برنامه با محور معرفی قابلیت‌های گردشگری، فرهنگی، هنری و طبیعی استان، گفت‌و‌گو با مسئولان و هنرمندان و روایت ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده، تلاش می‌کند روایت کامل‌تری از جایگاه اصفهان در گردشگری ملی و بین‌المللی ارائه دهد.

شناخت آیین‌های اصیل در «سنت‌ها در اصفهان»

در طول برگزاری این رویداد ملی رادیو فرهنگ از ساعت ۱۹:۳۰، شنوندگان خود را با «سنت‌ها در اصفهان» همراه می‌کند؛ برنامه‌ای که از ۲۲ تا ۲۸ شهریور از گروه تولید و تامین به مرور آداب و رسوم مردم این خطه در مناسبت‌های مختلف می‌پردازد. آیین‌های مذهبی همچون عزاداری محرم در محله‌های قدیمی، جشن‌های نوروز و سیزده‌بدر، و هنر‌های سنتی نظیر تعزیه‌خوانی، پرده‌خوانی و نقالی، در این برنامه به‌عنوان بخش مهمی از هویت فرهنگی اصفهان معرفی می‌شوند.

تاریخ‌نگاری تخت فولاد در «آسمانه‌های خاک»

همچنین در این ایام ویژه‌برنامه «آسمانه‌های خاک» از ساعت ۱۸ به سراغ تخت فولاد، یکی از مهم‌ترین گورستان‌های تاریخی جهان اسلام می‌رود. این مجموعه آرامگاه بزرگان علم، فلسفه، عرفان و ادب، چون میر فندرسکی، جلال‌الدین همایی، بابا رکن‌الدین و جهانگیرخان قشقایی است و برنامه با روایت زندگی و آثار این مفاخر، اهمیت آن را در معرفی هویت تاریخی و معنوی اصفهان برجسته می‌کند.

سفر شبانه به اصفهان صفوی با «سیاحت‌نامه شاردن»

در ساعات پایانی روز، از جمعه ۲۱ شهریور بود که شنوندگان با «سیاحت‌نامه شاردن» همراه شدند برنامه‌ای که تا ۲۸ شهریور ادامه دارد و با روایت منصور ضابطیان شنوندگان به سفری شنیدنی به اصفهان روزگار صفوی می‌روند. این برنامه که هر شب ساعت ۰۱:۰۰ بامداد، به مدت یک ساعت پخش می‌شود، با متنی مستند و نگاهی روایتگر، شکوه تاریخی و اجتماعی اصفهان در سده‌های گذشته را بیان می‌کند.

«نام‌آشنا؛ روایت چهره‌های ماندگار اصفهان در ایران جان»

برنامه «نام‌آشنا» نیز در ادامه رویداد‌های «ایران جان» با معرفی بزرگان فرهنگ و اندیشه اصفهان، بامدادان از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

شنوندگان رادیو فرهنگ از ۲۲ تا۲۸ شهریور، ساعت ۳ بامداد با برنامه «نام‌آشنا» همراه خواهند شد؛ برنامه‌ای که در چارچوب رویداد فرهنگی–هنری «ایران جان»، به معرفی نام‌آورانی، چون آیت‌الله مدرس و دیگر چهره‌های اثرگذار اصفهان می‌پردازد. این برنامه تلاش دارد گوشه‌هایی از زندگی، مبارزات و آثار ماندگار این بزرگان را مرور و نقش آنان را در تاریخ و فرهنگ ایران یادآوری کند. «نام‌آشنا» با نگاهی پژوهشی و روایت‌محور، گزارشی زنده از میراث معنوی اصفهان را به مخاطبان ارائه می‌دهد.

همراه با مستندسازان رادیو فرهنگ در یه. به اصفهان

مستند فرهنگ با سفر به اصفهان از دیدنی‌ها نا گفت‌و‌گو با مشاهیر شهر‌های مختلف این استان ساعت ۱۴:۳۰ از گروه تولید و تامین پخش می‌شود

«ایستگاه ۱۰۶»؛ توقفی شنیدنی در مسیر اصفهان

در جدول پخش رویداد ملی «ایران جان اصفهان ایران»، برنامه «ایستگاه ۱۰۶» همچون قطاری شنیدنی بر موج **اف‌ام ۱۰۶ مگاهرتزدر هر بخش بر روی یکی از ایستگاه‌های فرهنگی و تاریخی اصفهان مکث می‌کند. این برنامه با روایت دیدنی‌های شاخص و کمتر شناخته‌شده شهر و معرفی مشاهیر و چهره‌های اثرگذار استان، شنوندگان را به سفری ذهنی در کوچه‌پس‌کوچه‌های «نصف جهان» می‌برد. نگاهی ترکیبی به میراث ملموس و ناملموس، زندگی بزرگان و روایت اصالت این دیار، «ایستگاه ۱۰۶» را به یکی از بخش‌های پرمخاطب رویداد تبدیل کرده است.

تداوم پوشش رویداد و دعوت به همراهی ملی

با ترکیب این برنامه‌ها، رادیو فرهنگ در طول برگزاری رویداد «ایران جان اصفهان ایران» نه‌تنها جلوه‌های گوناگون اصفهان را معرفی می‌کند، بلکه با پرهیز از تمرکز صرف بر جاذبه‌های شناخته‌شده، ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده استان را نیز در معرض توجه قرار می‌دهد.

