مرمت آسفالت و زیباسازی ۷ مدرسه منطقه ۱۱ همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید

جوان آنلاین: مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران با اشاره به ادامه عملیات عمرانی به منظور مرمت آسفالتهای معابر منطقه گفت: با توجه به پایشهای میدانی گسترده و به مناسبت فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، عملیات عمرانی برای مرمت آسفالت ۷ مدرسه واقع در منطقه ۱۱ آغاز شد و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش مهر، وی ادامه داد: پس از بررسی درخواستهای مدارس منطقه و همچنین پایش و کارشناسی آنها، ۷ مدرسه واقع در سطح منطقه ۱۱ شناسایی شدند که آسفالت آنها دارای نواقص و نیاز به مرمت بود. در همین راستا، به همت معاونت فنی و عمرانی منطقه، عملیات نوسازی بلافاصله با دعوت از پیمانکاران واجد شرایط آغاز شد و این عملیات به سرعت انجام شد.
وی ضمن ارائه گزارش آماری از وسعت عملیات انجام شده گفت: ۷۰۰ تن آسفالت در وسعتی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع در نواحی چهارگانه منطقه اجرا شده است. در این عملیات ضمن نوسازی معابر دارای اشکال، آسفالتهای آسیب دیده قدیمی نیز برای رفاه حال دانشآموزان و کادر آموزشی مدرسه مرمت شد.
شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به انجام عملیاتهای ترافیکی در معابر منتهی به مدارس منطقه نیز گفت: به همت معاونت ترافیک منطقه، خطکشیهای معابر منتهی به مدارس، خطکشی فضای باز داخل مدرسه اصلاح و نوسازی شده است. همچنین پیادهروهایی که محل عبور و مرور دانشآموزان و شهروندان بوده مناسبسازی شده است.
قمی با اشاره به زیباسازی مدارس منطقه و ایجاد فضایی شاد برای میزبانی از دانشآموزان گفت: معاونت فنی و عمرانی، عملیات نقاشی دیوارههای درونی و بیرونی این ۷ مدرسه را به منظور زیباسازی آنها و استقبال هرچه باشکوهتر از دانشآموزان و شهروندان منطقه انجام داد. معاونت امور اجتماعی فرهنگی نیز نیازهای مدارس در این حوزه را شناسایی کرده و در حال یاریرسانی برای رفع آن هاست.