تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۰
دونالد ترامپ چگونه رئیس جمهور اروپا شد؟

جوان آنلاین: کانال تلگرامی پایش آمریکا & UN در مطلبی با عنوان دونالد ترامپ چگونه رئیس جمهور اروپا شد، نوشت:

ترامپ در یکی از جلسات ادعا کرد که رهبران اتحادیه اروپا او را «رئیس جمهور اروپا» می‌نامند.

این اظهار نظر باعث واکنش منفی آگاهان در بروکسل شد. اما این اظهار نظر یک واقعیت را در بر داشت: رهبران اتحادیه اروپا عملاً به رئیس جمهور آمریکا جایگاهی در صدر میز پیشنهاد داده‌اند.

از اجلاس ناتو در ماه ژوئن که مارک روته، دبیرکل ناتو، او را «بابا» خطاب کرده بود، تا توافق تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا که در آن رهبران اتحادیه اروپا به توافقی چنان نامتوازن به نفع واشنگتن رضایت دادند که شبیه تسلیم بود، به نظر می‌رسد که ترامپ حرف درستی زده است.

از زمان تأسیس اتحادیه اروپا، هرگز یک رئیس جمهور آمریکا چنین نفوذ مستقیمی بر امور اروپا نداشته و هرگز رهبران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا تا این حد مایل - و حتی ناامید - به نظر نرسیده‌اند که رئیس جمهور آمریکا را به عنوان چهره‌ای صاحب اقتدار معرفی کنند.

مقامات اتحادیه اروپا در جلسات غیررسمی، تمکین خود از ترامپ را به عنوان یک ترفند ضروری برای درگیر نگه داشتن او در امنیت اروپا و آینده اوکراین مطرح می‌کنند. اما هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که رهبران اروپا در تلاش برای تثبیت مجدد اقتدار خود باشند.

برعکس، به نظر می‌رسد رهبران اتحادیه اروپا اکنون به ترامپ نقشی در امور خود پیشنهاد می‌دهند، حتی زمانی که او درخواستی نکرده است. وقتی گروهی از رهبران تابستان امسال در واشنگتن از ترامپ خواستند پوتین را تحت فشار قرار دهد او آنها را نادیده گرفت. آنها همچنین از او خواستند که بر «دوستش»، اوربان، نخست وزیر مجارستان، فشار بیاورد تا مانع عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا نشود.

هیچ نشانه‌ای مبنی بر تغییر موضع اوربان در قبال اوکراین وجود ندارد، اما این که رهبران اتحادیه اروپا از رئیس جمهور آمریکا خواستند یکی از درگیری‌های داخلی آنها را حل کند، جایگاه او را در اروپا بیش از پیش تثبیت کرد.

