قیمت سکه امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور در بازار طلا

جوان آنلاین: امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، سکه امامی با ۱.۶۳ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، با قیمت ۹۲۴،۸۰۰،۰۰۰ ریال داد و ستد شد که این میزان گویای افزایش آن به مقدار ۹۴،۷۰۰،۰۰۰ ریال است. در معاملات روز جاری، سکه امامی سقف قیمت ۹۲۸،۱۰۰،۰۰۰ ریال و کف قیمت ۹۲۴،۸۰۰،۰۰۰ ریال را تجربه کرد. همچنین در طول یک ماه گذشته شاهد افزایش قیمت سکه امامی به مقدار ۹۴،۷۰۰،۰۰۰ ریال هستیم.

به گزارش مهر، از سوی دیگر، سکه بهار آزادی با کاهش ۰.۵۹ درصد نسبت به روز قبل، با قیمت ۸۷۵،۰۵۰،۰۰۰ ریال خرید و فروش شد. بالاترین ارزش این سکه در روز جاری به مبلغ ۸۷۸،۲۰۰،۰۰۰ ریال و کمترین نرخ آن نیز برابر با ۸۶۸،۸۰۰،۰۰۰ ریال به ثبت رسید.

نیم سکه نیز با کاهش ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریالی نسبت به روز گذشته، با قیمت ۴۸۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال عرضه شد. لازم به ذکر است نیم سکه در روز جاری بالاترین قیمت را در ۴۸۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال و کمترین قیمت را در ۴۸۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال ثبت نمود. علاوه بر آن شاهد افزایش ۱۱.۵۲ درصدی نیم سکه در یک ماه اخیر هستیم.

ربع سکه نیز با کاهش ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال نسبت به روز قبل، با قیمت ۲۸۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال داد و ستد شد. همچنین در طول روز جاری، بیشترین قیمت ثبت شده برای ربع سکه، مبلغ ۲۸۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال و پایین‌ترین قیمت برای آن ۲۸۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد.

در نهایت، سکه گرمی بدون تغییر قیمت نسبت به دیروز، با قیمت ۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال داد و ستد شد. لازم به ذکر است، سکه گرمی در طول روزی جاری، سقف قیمت ۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال و کف قیمت ۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال را تجربه کرد.

در ادامه می‌توانید قیمت انواع سکه را در معاملات روز جاری بازار سکه مشاهده کنید.

سکه امامی (تک فروشی): ۹۲۶،۶۰۰،۰۰۰ ریال

سکه بهار آزادی (تک فروشی): ۸۷۶،۱۰۰،۰۰۰ ریال

نیم سکه (تک فروشی): ۴۸۴،۶۰۰،۰۰۰ ریال

ربع سکه (تک فروشی): ۲۸۴،۶۰۰،۰۰۰ ریال

سکه گرمی (تک فروشی): ۱۵۵،۳۰۰،۰۰۰ ریال

سکه امامی (قبل ۸۶): ۸۶۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نیم سکه (قبل ۸۶): ۴۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

ربع سکه (قبل ۸۶): ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

حباب سکه امامی: ۷۴،۴۶۰،۰۰۰ ریال

حباب سکه بهار آزادی: ۲۴،۵۶۰،۰۰۰ ریال

حباب نیم سکه: ۵۸،۸۴۰،۰۰۰ ریال

حباب ربع سکه: ۷۱،۳۹۰،۰۰۰ ریال

حباب سکه گرمی: ۵۰،۴۱۰،۰۰۰ ریال