تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۶
حمله به قطر برای ترور رهبران حماس نشانگر جنون نتانیاهو و ترامپ است

حمله به قطر برای ترور رهبران حماس نشانگر جنون نتانیاهو و ترامپ است تحلیل گر امور رژیم صهیونیستی حمله اخیر تل آویو به دوحه برای ترور رهبران حماس را نشان دهنده جنون سیاسی نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور آمریکا دانست و تاکید کرد که اسرائیل این پیام را به کشور‌های عربی و سازشکار رساند که قانون بین المللی و جامعه جهانی برایش ارزشی ندارد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، «علی الاعور» تحلیلگر امور رژیم صهیونیستی با اشاره به حمله چند روز قبل رژیم صهیونیستی به قطر گفت: تلاش برای ترور هیات گفتگوکننده حماس در روز سه شنبه در پایتخت قطر، نمایانگر جنون سیاسی «بنیامین نتانیاهو» و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکاست.

به گزارش ایرنا، وی افزود: این تلاش تروریستی، پرده از چهره واقعی ترامپ برداشت، زیرا او پیشنهاد جدیدی به حماس داده و دامی برای هیات مذاکره کننده حماس نهاده است تا این هیات، نشستی برگزار کنند و سپس آنها را ترور کند. رسانه‌های عبری از هماهنگی کامل این حمله میان تل آویو و طرف آمریکایی خبر داده‌اند.

الاعور تصریح کرد: ترامپ، خاورمیانه را به سمت جنگ، کشتار و ویرانی پیش می‌برد و در نسل کشی غزه نیز شریک است.

وی افزود: اسرائیل با این حمله شکست خورده، این پیام را به کشور‌های عربی و کشور‌های سازشکار رساند که قانون بین المللی و جامعه جهانی برایش ارزشی ندارد، به توافقات اهمیتی نمی‌دهد و فقط پروژه صهیونی برایش مهم است.

این کارشناس امور رژیم صهیونیستی تاکید کرد: نتانیاهو با این رفتارش، اسرائیل را بیش از پیش منزوی می‌کند. شکست طرح ترور رهبران حماس، بار دیگر شکست امنیتی نتانیاهو در غزه را آشکار می‌کند به ویژه که پس از ناتوانی در اهدافش در غزه به دوحه حمله کرد.

الاعور گفت: این رفتار‌های نتانیاهو سبب تسریع در روند برگزاری انتخابات در داخل این رژیم و منجر به حذف نهایی او از روند سیاسی این رژیم می‌شود.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی عصر سه‌شنبه- ۱۸ شهریور- ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند. مکان این بمباران، محل برگزاری نشست هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه در منطقه الکترا بود. براساس آخرین گزارش‌ها با وجود انفجار‌های شدید و ایجاد ستون‌های دود غلیظ در آسمان دوحه، اعضای هیات حماس آسیبی ندیدند.

وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای، شدیداً اظهارات سخیف بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی درباره حضور حماس در دوحه را محکوم کرد و افزود که این میزبانی در چارچوب تلاش‌های میانجیگری برای صلح و به درخواست واشنگتن و تل‌آویو صورت گرفته است.

