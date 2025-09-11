ایران و چین؛ همسوتر از همیشه

تحولات و رویداد‌های منطقه‌ای و تاریخی نشست سازمان همکاری شانگهای و رژه بزرگ سوم سپتامبر چین و موضوع‌های دوجانبه مرتبط به روابط ایران و چین که در روز‌ها و هفته‌های اخیر همزمان با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین به اوج خود رسید، حکایت از آن دارد که مناسبات راهبردی دو کشور، در مسیری همسوتر و هموارتر از همیشه، قرار گرفته است.

جوان آنلاین: صرف نظر از رخداد‌های ناخوشایند و بی ثبات کننده که با سرعتی بی سابقه در یک قرن اخیر در گوشه و کنار جهان بویژه در منطقه خاورمیانه با دخالت ویرانگر برخی قدرت‌های خارج از منطقه، درحال رخ دادن است و ایران هم از تَرکش‌های مستقیم و غیرمستقیم این دخالت‌های مخرب مصون نبوده است، به هرحال برخی اقدامات و موضع گیری‌های اخیر ایران در روز‌ها و هفته‌های گذشته، حکایت از آن دارد که در میانه تمام این تحولات، جایگاه چین در سیاست خارجی ایران و راهبرد‌های اصولی و بلندمدت این کشور، جایگاهی ویژه و کاملا مستقل از هرگونه رخداد‌های منطقه‌ای و بین المللی و اقدامات طرف‌های ثالث است.

به گزارش ایسنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران به تازگی در خبری اعلام کرده است که بخش زبان چینی شبکه اجتماعی "ایکس" (توئیتر سابق) دفتر آیت الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به زبان چینی رسما راه اندازی شده است؛ صفحه‌ای که صرفا برای مردم و دولت چین بعنوان مخاطب خاص آن ایجاد شده است. این خبر اگرچه در نگاه اول، یک خبر عادی به نظر برسد، اما پیام‌های عمیق حاکی از تمایل بیش از پیش ایران برای تقویت همسویی و دوستی راهبردی با چین به عنوان یک کشور با ویژگی‌های برجسته صلح جویی، طرفدار توسعه و پیشرفت مشترک و عادلانه برای تمام بشریت و مخالف جنگ، مخالف سلطه جویی و مخالف مداخله درامور داخلی کشورهاست.

براساس گزارش CGTN، این ویژگی‌ها که در واقع، بخشی از اصلی‌ترین محور‌های سخنرانی‌های شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین در رویداد‌های مختلف داخلی، منطقه و بین المللی و پایه و اساس ابتکارات مهم مطرح شده از سوی وی از جمله ابتکار "حکمرانی جهانی" و یا "سرنوشت مشترک برای همه بشریت" محسوب می‌شود، حرف دل عالی‌ترین مقامات نظامی جمهوری اسلامی هم هست و موجب تقویت همسویی و هم راستایی دو کشور بیش از هر زمان دیگر شده است.

آیت الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر معظم ایران که به درستی به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های عظیم شرق و جهان جنوب عمیقا معتقد است و بار‌ها دولت‌های مختلف ایران را به توجه بیشتر به رویکرد «نگاه به شرق» تشریق و ترغیب کرده است، اخیر نیز همزمان با آغاز سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به چین برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و هشتادمین سالگرد پیروزی چین در جنگ مقاومت علیه تجاوز ژاپن و جنگ جهانی ضدفاشیسم، اولین پیام خود در بخش زبان چینی صفحه دفتر رهبری در شبکه اجتماعی ایکس را منتشر کرد و دراین پیام، از ایران و چین به عنوان دو کشور و تمدن باستانی در دو سوی قاره آسیا با تاریخی عمیق و ریشه دار نام برد و با این پیام خود، عملات حمایت قاطع خویش را از سفر پزشکیان به چین و برنامه‌های مختلف او در این سفر اعلام کرد.

بعد از پایان سفر پزشکیان هم، پیام دیگری در صفحه رسمی دفتر رهبری ایران در شبکه ایکس به زبان چینی منتشر شد و نوشت که سفر رئیس جمهوری ایران به چین، یک سفر عالی بود که زمینه‌ها را برای رویداد‌های مهم موردنیاز کشورمان چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی ایجاد کرد و نتایج حاصل از آن باید تداوم یابد.





همچنین مسعود پزشکیان در سفر به چین، در سخنرانی هایش در نشست سران سازمان همکاری شانگهای و نشست سازمان همکاری شانگهای پلاس، به صراحت از ابتکار جدید رئیس جمهوری چین مبنی بر "حکمرانی جهانی" بطور قاطع حمایت کرد، زیرا خود او نیز عمیقا به این موضوع به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های امروز جهان برای اصلاح نظام حکمرانی کنونی، اعتقاد دارد.

باور‌های قلبی رئیس جمهوری چین برای ضرورت تقویت صلح، پایان دادن به جنگ‌ها از طریق راه‌های مسالمت آمیز، رفتار برابر، عادلانه و با احترام متقابل میان کشورها، به اشتراک گذاشتن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها با دیگر کشور‌ها برای کمک به توسعه مشترک همه بشریت و ...، در واقع باور‌هایی همسو با خواسته و تاکید‌های مکرر مقامات عالی ایران است و این همسویی، در سفر اخیر رئیس پزشکیان به چین، سخنرانی‌های او و حضور او در مراسم رژه تاریخی سوم سپتامبر و نیز در نگاه ویژه حمایتی رهبر ایران به این سفر، بیش از هر زمان دیگر به وضوع دیده می‌شود.

همچنین ایران بار‌ها در تاکید کرده است که به "چین واحد" کاملا پایبند است و جزیره تایوان را همواره بخشی جداناپذیر از چین واحد می‌داند.

این روز‌ها با وجود ترافیک شدید دیپلماسی ایران در حوزه گفت‌و‌گو‌ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی و اروپا با هدف یافتن راه حلی برای مسئله هسته‌ای و خنثی کردن فشار‌های غرب، رسانه‌ها و محافل سیاسی ایران همچنان بر اهمیت موضوع سفر اخیر پزشکیان به چین و نگاه ویژه رهبر ایران به این سفر متمرکز هستند.

برگزاری رویداد‌هایی نظیر "مدرسه تابستانه چین" در ایران که تابستان امسال برای سومین سوال متوالی با ابتکار نهاد‌های غیردولتی ایران (اندیشکده اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین) و با همکاری نهاد‌های پژوهشی، مدنی، علمی و آکادمیک و حضور شخصیت‌های برجسته‌ای مثل محمدجواد ظریف صاحب نام‌ترین و محبوب‌ترین دیپلمات ایران برگزار شد، دلیل دیگری برای تقویت مسیر همسویی ایران و چین است.

درخت کهن و تنومند مناسبات دوستانه و راهبردی کشور‌ها و تمدن‌های غنی مثل ایران و چین، ریشه عمیق و محکم در تاریخی چند هزار ساله دارد و نگاه خردمندانه و هوشیارانه رهبران دو کشور، این مناسبات همراه با حفظ احترام متقابل و منافع برد-برد را بیش از پیش تحکیم و تقویت بخشیده و طوفان‌های غربی، هرگز حریف این درخت تنومند نخواهند بود.