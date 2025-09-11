جوان آنلاین: مرکز جهانی مطالعات فوتبال (CIES) گزارش سالانه خود را درباره پیش‌بینی قهرمانی‌های فصل جدید ۲۰۲۵-۲۰۲۶ منتشر کرد و در آن، احتمال قهرمانی باشگاه النصر در لیگ عربستان را با ۳۳٫۲ درصد، بالاتر از رقیب سنتی‌اش، الهلال با ۲۷ درصدپیش‌بینی کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، باشگاه الأهلی با ۱۶٫۴ درصد در رتبه سوم قرار گرفت، در حالی که الاتحاد مدافع عنوان قهرمانی با ۱۲ درصد در رتبه چهارم ایستاد. اما شگفتی این گزارش، حضور باشگاه القادسیه در میان پنج تیم برتر با ۵٫۴ درصد بود که از تیم‌های باتجربه‌تر و با سابقه‌تر پیشی گرفت.

در مقابل، باشگاه الفتح با ۲٫۵ درصد و الشباب با ۱٫۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. بقیه تیم‌های لیگ مانند الاتفاق، التعاون، ضمک و الحزم نتوانستند حتی از مرز ۱ درصد فراتر روند که نشان‌دهنده فاصله آشکار با تیم‌های بزرگ است.

این گزارش ۲۹ لیگ در سراسر جهان را پوشش داد؛ به عنوان مثال، احتمال قهرمانی لیورپول در لیگ برتر انگلیس با ۲۸٫۹ درصد، بالاتر از آرسنال با ۱۸٫۸ درصد و چلسی با ۱۶٫۲ درصد پیش‌بینی شد. در اسپانیا، رئال مادرید با ۴۰٫۶ درصد در صدر قرار گرفت و پس از آن بارسلونا با ۲۹٫۶ درصد قرار دارد.

در ایتالیا، اینتر میلان با ۲۵٫۶ درصد نسبت به یوونتوس با ۱۸٫۲ درصد و ناپولی با ۱۷٫۴ درصد شانس بیشتری برای قهرمانی دارد.

در آلمان، بایرن مونیخ با ۶۱٫۴ درصد نسبت به دورتموند با ۸٫۸ درصد برتری مطلق دارد. در حالی که رقابت در لیگ قطر نزدیک‌تر است و الدحیل با ۳۹٫۳ درصد نسبت به السد با ۳۳٫۸ درصد برتری دارد.

بر اساس این نتایج، لیگ عربیستان یکی از هیجان‌انگیزترین لیگ‌ها به نظر می‌رسد، زیرا شانس چهار تیم بزرگ بسیار نزدیک به هم است، برخلاف لیگ‌های اروپایی مانند لیگ آلمان که تقریباً وضعیت مشخص است. این موضوع جذابیت رقابت در فصل جدید را افزایش می‌دهد.