جانشین فرمانده انتظامی کشور گفت:مرزبانان با فناوری و تعامل منطقه‌ای، امنیت مرز‌های شرقی را تضمین کرده‌اند.

جوان آنلاین: سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی امروز ضمن بازدید از مرز‌های مشترک ایران با کشور‌های افغانستان و پاکستان گفت: آمادگی بالای مرزبانان ما در امنیت مرز‌ها به واسطه ایجاد پاسگاه مرزی و همچنین در گشت‌های هدفمندی است که وجود دارد و در این زمینه تعامل خوبی نیز با کشور پاکستان داریم که نشست مشترک مزبانان دو کشور از اهداف مورد تاکید برای تداوم امنیت مرزهاست.

به گزارش مهر، وی با اشاره به قدرت اشرافیت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در پایش مرز‌ها تصریح کرد: امروز مرز‌ها در آرامش و امنیت کامل بوده و برای فعالیت در زمینه صنعت یا حتی کشاورزی و ایجاد صنایع مصنوعی و صنایع تلفیقی بسیار مناسب است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور افزود: در ۱۰ سال گذشته اقدامات بسیار مؤثری همچون پاسگاه‌های مرزی و برجک‌های مرزی احداث شده که نگهداری این اماکن، ابنیه، تجهیزات امنیتی و تخصیص بودجه‌های خاص در سطح ملی به دلیل حضور مرزبانان در این مقر‌ها ضرورت دارد.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: امروز ما شاهد این هستیم که حفاظت و پایش مرز‌ها از طریق سیستم‌های الکتریکی و اپتیکی به خوبی انجام می‌شود که موجب کاهش ورود و کشفیات مواد مخدر در کشور بوده و این به معنای کنترل هدفمند مرز‌ها و استقرار سامانه‌های پایش الکترونیک در مزر‌های شرقی کشور است.

سردار قاسم رضایی با بیان اینکه امنیت مرز‌ها را مدیون مرزبانان غیور جمهوری اسلامی ایران هستیم؛ تصریح کرد: مرزبانان جمهوری اسلامی همان رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس‌اند که امروز با وجود شرایط آب و هوایی سخت و توفان‌های شن با صلابت و اقتدار به صورت مقدس مأموریت مرزبانی را در این سرزمین پهناور انجام می‌دهند که در این راه قدردان حمایت و همراهی خانواده معظم مزبانان غیور ایران اسلامی هستیم.

وی افزود: شرایطی که این مناطق دارد نشانگر این است که مرزبانان عزیز هم به طور مداوم و شبانه روزی مشغول مراقبت از مرز‌ها هستند و هم دستگاه‌های مهندسی رزمی در هر پاسگاهی و برجکی باعث ایجاد امنیت شده است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان با بیان اینکه وجود تجهیزات مهندسی رزمی یکی از ابزار‌های مدیریت مرزهاست خاطرنشان کرد: پایش مرز‌ها به صورت زمینی و هوایی با استفاده از تمام ظرفیت‌ها از اهداف اصلی فراجا بوده و صلابت و اقتدار مرزبانی کشور باعث افتخار ملت شریف ایران است.