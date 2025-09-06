تاکید عراقچی بر توسعه مراودات با همسایگان در دیدار با سفیر ایران در امارات

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646:\u00a0\u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u062f\u0648\u062c\u0627\u0646\u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646-\u0627\u0645\u0627\u0631\u0627\u062a\u060c \u0628\u0631 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0627\u0635\u0648\u0644\u06cc \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0645\u0631\u0627\u0648\u062f\u0627\u062a \u0628\u0627 \u0647\u0645\u0633\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0648 \u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0646 \u062f\u0648 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f.