ارائه خدمات سلامت و غربالگری توسط تیم درمانی تأمین اجتماعی البرز در هفته دولت

همزمان با هفته دولت و در سومین رویداد جهادی «زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه»، تیم درمانی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان البرز از تاریخ چهارم تا ششم شهریورماه ۱۴۰۴، برنامه‌ای سه‌روزه در منطقه حصار کرج برگزار کرد. این برنامه با هدف ارتقای سلامت جامعه و شناسایی افراد نیازمند خدمات درمانی اجرا شد.

در این رویداد، بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان کرج از خدمات درمانی ویزیت و معاینه پزشکی، غربالگری قند خون، فشار خون و سرطان برست بهره‌مند شدند. تیم پزشکی متشکل از پزشک، پرستار، بهیار و ماما، خدمات جامعی را ارائه داد و افرادی که نیاز به درمان بیشتر داشتند، به مراکز درمانی مربوطه ارجاع شدند.

علاوه بر خدمات درمانی، تیم‌هایی از ادارات کل و صندوق‌های زیرمجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز نیز حضور داشتند و مشاوره‌هایی در زمینه مهارت‌های آموزشی، اشتغال، کارآفرینی، کسب‌وکارهای تعاونی، روابط کارگری، بیمه فراگیر خانواده سازمان تأمین اجتماعی، پوشش بیمه‌ای روستائیان و عشایر، آموزش‌های مهارت زندگی، مدیریت و مسئولیت‌پذیری در بحران و مشاوره‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی و خدمات کشوری ارائه کردند.

این رویداد جهادی، نمونه‌ای برجسته از هم‌افزایی نهادهای مختلف برای خدمت‌رسانی به جامعه و تقویت سلامت و رفاه شهروندان بود.