تنفس هوای «قابل قبول» در تهران

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۹ شهریورماه) در شرایط قابل قبول است.

جوان آنلاین: آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ازون» با میانگین ۱۲۶ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۹۰ و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران شش روز پاک، ۹۱ روز قابل قبول، ۵۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، هفت روز ناسالم، یک روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بوده است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.