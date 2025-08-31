جوان آنلاین: صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت آبوهوای ایران اظهار کرد: طی پنج روز آینده اغلب مناطق کشور آسمانی صاف خواهند داشت و تنها طی سه روز آینده در دامنههای البرز واقع در استان مازندران افزایش ابر، وزش باد و در ساعات بعدازظهر رگبار پراکنده پیشبینی میشود.
وی افزود: از امروز یکشنبه (۹ شهریور) روند کاهش نسبی دما در شمالشرق و شرق کشور آغاز خواهد شد. همچنین در نیمه شرقی ایران بهویژه در شمال سیستانوبلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی طی پنج روز آینده وزش باد شدید موقت همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی هواشناسی ادامه داد: تا روز دوشنبه (۱۰ شهریور) در برخی نقاط جنوبغرب کشور نیز در برخی ساعات وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود که میتواند منجر به گردوخاک و کاهش دید افقی شود.
وی تصریح کرد: امروز اهواز با بیشینه دمای ۴۸ درجه سانتیگراد گرمترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای ۸ درجه سانتیگراد خنکترین مرکز استان کشور خواهند بود.
ضیائیان در پایان با اشاره به وضعیت آبوهوای تهران گفت: آسمان پایتخت امروز (۹ شهریور) صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد و احتمال گردوخاک پیشبینی میشود. دمای تهران در این روز بین ۲۴ تا ۳۶ درجه سانتیگراد نوسان خواهد داشت.