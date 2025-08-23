حدود ۳ میلیون مخاطب در مرداد به سینما رفتند

در مرداد با وجود ایام تعطیل و مناسبت‌های ملی و مذهبی، بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار مخاطب راهی سالن‌های سینما شدند.

جوان آنلاین: طبق آمار به ثبت رسیده، از ابتدا تا پایان مرداد، ۲ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۱۷۹ مخاطب در مجموع ۷۵ هزار و ۷۴۱ سانس به تماشای آثار روز سینمای ایران نشستند و بدین ترتیب، مجموع فروش فیلم‌های حال حاضر اکران، به ۲۴۵ میلیارد و ۳۵۹ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۳۰۶ تومان رسید.

روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد به‌عنوان پرمخاطب‌ترین روز ماه، ۲۷۱ هزار و ۳۶۹ مخاطب راهی ۲۶۵ مجموعه سینمایی در سراسر کشور شدند. این میزان استقبال در روز سه‌شنبه و هم‌زمان با اجرای طرح فروش نیم‌بهای بلیت بود.

همچنین روز جمعه سوم مرداد، گیشه سینمای ایران بیشترین میزان فروش در طول یک ماه گذشته را ثبت کرد و مجموعه فیلم‌ها طی ۳ هزار و ۸۱ سانس روی پرده رفتند و با حضور ۱۶۵ هزار و ۴۳۶ مخاطب، میزان فروشی معادل با ۱۶ میلیارد و ۷۵۷ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۲۰ تومان حاصل شد.

براساس آمار‌های احصا شده، پردیس‌های سینمایی «کوروش» با ۱۶۲ هزار و ۸۰۵ مخاطب، «ایران‌مال» با ۱۱۹ هزار و ۲۸ مخاطب، «آزادی» با ۷۲ هزار و ۴۳۶ مخاطب، «هدیش‌مال» با ۶۰ هزار و ۳۸۰ مخاطب و «مگامال» با ۵۶ هزار و ۲۳۴ مخاطب، به ترتیب به‌عنوان ۵ مجموعه سینمایی پرمخاطب در شهر تهران معرفی شدند.

در سایر استان‌های کشور نیز، پردیس «هنر شهرآفتاب» در شهر شیراز با ۶۹ هزار و ۴۵۸ مخاطب، «اکومال» در کرج با ۵۴ هزار و ۹۰۶ مخاطب، «هویزه» در مشهد با ۵۴ هزار و ۳۳۴ مخاطب، «سیتی سنتر» در اصفهان با ۴۸ هزار و ۴۶۸ مخاطب و «ساحل» در اصفهان با ۴۳ هزار و ۳۵ مخاطب به ترتیب به‌عنوان ۵ سینمای پر تماشاگر در شهرستان‌ها بودند.

همچنین فیلم‌های «مرد عینکی» با ۱ میلیون و ۵۸ هزار و ۴۹۵ تماشاگر، «پیر پسر» با ۷۱۵ هزار و ۶۷۹ تماشاگر، «زن و بچه» با ۶۸۵ هزار و ۶۸۷ مخاطب و «صددام» با ۱۴۷ هزار و ۲۲۱ مخاطب، به ترتیب به‌عنوان ۴ فیلم پرمخاطب مرداد در سراسر کشور معرفی شدند.

از ابتدای سال تاکنون سینمای ایران پذیرای ۱۰ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۱۴۴ مخاطب بوده است و مجموع فیلم‌های به نمایش درآمده، فروشی بالغ‌بر ۸۵۹ میلیارد و ۷۳۵ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۶۷۱ تومان را تجربه کرده‌اند.