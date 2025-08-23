محدودیت ترافیکی در جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال

رییس پلیس راه البرز تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۲ شهریور ماه جاری از آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می‌شود.

جوان آنلاین: سرهنگ پیمان کرمی گفت: براین اساس تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۲ شهریور ماه جاری از آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می شود.

وی اضافه کرد: همچنین از ساعت ۱۲ همان روز تردد وسیله نقلیه از ابتدای پل زنگوله که انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس ممنوع است.

کرمی گفت : تردد خودروهایی که قصد سفر به استان مازندران را دارند از صبح فردا یکشنبه از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس ممنوع می شود.

وی افزود: همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲ شهریور ماه با اعلام ماموران پلیس راه در محل به صورت یک طرفه خواهد شد.