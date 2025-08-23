شاخص جدید حذف یارانه نقدی

جوان آنلاین: روز گذشته از حذف یارانه سه میلیون نفر از یارانهبگیران در مردادماه خبر دادیم؛ موضوعی که ساعاتی بعد نیز توسط سخنگوی طرح کالابرگ مورد تأیید قرار گرفت.
در تازهترین تحول، اطلاعیه از سوی سامانه حمایت برای خانوارهایی که یارانهشان قطع شده در این سایت قرار گرفته است. در متن این پیام آمده است:
«بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بررسیهای صورتگرفته بر روی شاخصهای بانکی، درآمدی و دارایی شما، سرانه درآمد ماهانه پس از کسر هزینههای اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است؛ لذا خانوار شما واجد شرایط اخذ یارانه نیست. جهت مشاهده جزئیات و یا ثبت درخواست به آدرس زیر مراجعه نمایید.»
به این ترتیب، حذف یارانه سه میلیون نفر از خانوارهای دهکهای بالای درآمدی وارد فاز اجرایی شده و انتظار میرود در روزهای آینده ابعاد بیشتری از این تصمیم و روند رسیدگی به اعتراضات مشخص شود.
گفتنی است، به تازگی نیز حسن نوروزی رئیس سازمان هدفمندی اعلام کرده است: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تا پایان امسال با همکاری وزارت رفاه سه دهک بالایی جامعه که در مجموع ۱۸ میلیون نفر میشوند از مجموعه یارانهبگیران حذف خواهند شد.