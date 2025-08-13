جوان آنلاین: سید جلال ملکی؛ سخنگوی سازمان آتش شهرداری تهران٫ اظهار کرد: ساعت ۱۶:۵۳ روز گذشته، گزارشی از وقوع آتشسوزی در یک منزل مسکونی واقع در خیابان خراسان، کوچه خوشلحجه، به سامانه ۱۲۵ آتشنشانی تهران اعلام شد. به دنبال این تماس، سه ایستگاه آتشنشانی به همراه تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.
به گزارش تسنیم، وی گفت: در بررسی اولیه مشخص شد ساختمان سهطبقه (دو طبقه روی همکف) دچار حریق شده است. آتش از طبقه همکف، جایی که یک واحد ۷۰ متری با حدود ۸ تا ۱۰ دبه فلزی و پلاستیکی حاوی بنزین نگهداری میشد، آغاز شده و به سرعت گسترش یافته بود. شدت حرارت، شیشهها و درب و پنجرههای این واحد را تخریب کرده بود.
ملکی ادامه داد: دو مرد حاضر در ساختمان که دچار دودگرفتگی شده بودند، پیش از رسیدن نیروهای آتشنشانی موفق به خروج از محل شدند. شعلهها به طبقه بالایی - یک واحد مسکونی پر از لوازم ضایعاتی - نیز سرایت کرد و راهپله مملو از وسایل، طعمه حریق شد.
وی افزود: آتشنشانان بلافاصله عملیات اطفا را آغاز کردند و توانستند آتش را مهار و از گسترش آن به ساختمانهای مجاور جلوگیری کنند. در جریان عملیات، سه آتشنشان آسیب دیدند که دو نفر به صورت سرپایی درمان و یک نفر به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
وی خاطرنشان کرد: عملیات ایمنسازی همچنان ادامه دارد و علت این آتشسوزی توسط کارشناسان در دست بررسی است.