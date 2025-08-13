جوان آنلاین: واهان گوستانیان معاون وزیر امور خارجه ارمنستان که برای گفت‌و‌گو و رایزنی با مقام‌های کشورمان به تهران سفر کرده است، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

به گزارش مهر، در این دیدار معاون وزیر خارجه ارمنستان ضمن ارائه گزارشی از تحولات مرتبط با منطقه قفقاز جنوبی، اهمیت روابط خوب فیمابین ایروان - تهران را برای ارمنستان ویژه و ممتاز توصیف و تصریح کرد: ارمنستان روابط خود با ایران را راهبردی می‌داند و در تصمیم‌گیری در مورد هر توافقی مرتبط با صلح، امنیت و مسیر‌های مواصلاتی در منطقه قفقاز، به اهمیت حفظ ثبات در منطقه، منافع متقابل ایران - ارمنستان و دغدغه‌های امنیتی و ژئوپلتیکی ایران توجه جدی دارد.

وی با اشاره به تماس‌های تلفنی نخست وزیر و وزیر امور خارجه ارمنستان با رئیس جمهور پزشکیان و وزیر امور خارجه عراقچی، توضیحاتی در مورد روند تدوین و پاراف موافقتنامه صلح بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان و ابعاد مختلف گشایش مسیر‌های مواصلاتی در منطقه ارائه کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به روابط بسیار خوب و همکاری‌های گسترده بین ایران و ارمنستان در زمینه‌های مختلف، بر عزم و اراده مقام‌های دو کشور برای توسعه و تعمیق هرچه بیشتر روابط دوجانبه در راستای منافع متقابل دو ملت و نیز صلح و ثبات پایدار در قفقاز جنوبی تاکید کرد.

عراقچی با یادآوری موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از برقراری صلح میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان و همچنین رفع انسداد مسیر‌های مواصلاتی با احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و رعایت منافع و ملاحظات همه کشور‌های منطقه تاکید کرد که هیچ طرحی برای رفع انسداد از مسیر‌ها نباید به تغییر ژئوپلیتیک منطقه یا اخلال در مسیر‌های ارتباطی سایر کشور‌های منطقه منجر شود.

عراقچی همچنین با اشاره به اهمیت بهره‌مندی مشترک همه کشور‌های منطقه از منافع هرگونه توافق صلح، بر ضرورت حل و فصل مسائل منطقه توسط کشور‌های منطقه، از جمله در چارچوب سازوکار ۳+۳، به دور از مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای تاکید کرد.