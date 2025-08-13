دیدار معاون وزیر خارجه ارمنستان با عراقچی

دیپلمات ارشد ارمنستانی با وزیر خارجه ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: معاون وزیر امور خارجه ارمنستان روز چهارشنبه با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایسنا، این سفر پس از امضای توافق صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان انجام شده است.

پیش از این، «آرارات میرزویان» وزیر امور خارجه ارمنستان در گفت‌وگوی تلفنی با عراقچی، با تأکید بر اینکه «ارمنستان کشور دوست و همسایه ایران است»، تصریح کرد که ایروان حفظ روابط دوستانه و مبتنی بر حسن همجواری و منافع متقابل با تهران را در اولویت قرار داده و برای این روابط ارزش زیادی قائل است.

عراقچی ضمن استقبال از برقراری صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان و با اشاره به ملاحظات ایران در خصوص مسیر‌های ارتباطی و رفع انسداد شبکه‌های مواصلاتی، تأکید کرد که این مسیر نباید موجب تغییر ژئوپلیتیک منطقه یا قطع دسترسی ایران به سایر مسیر‌های مواصلاتی شود.

وزیر خارجه ایران در این گفت‌و‌گو خاطرنشان کرد که در هر تصمیم و اقدامی باید احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور‌ها کاملا رعایت شود.

او همچنین با اشاره به برخی جوانب و حساسیت‌های مترتب بر موضوع، خاطرنشان کرد که رعایت ملاحظات مرتبط با ثبات و امنیت منطقه و کشور‌های پیرامونی، از ملزومات هرگونه طرح یا توافق در این زمینه است.

وزیر امور خارجه ارمنستان موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ارمنستان و توجه به حساسیت‌های ژئوپلیتیک و صلح و ثبات در منطقه را ارزشمند و مهم دانست.

میرزویان اطمینان داد که ایروان در تصمیم‌گیری راجع به مسیر‌های مواصلاتی، توجه اساسی به صلح و ثبات منطقه‌ای و منافع و مصالح متقابل ایران-ارمنستان دارد.