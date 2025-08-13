منابع رسانه‌ای گزارش کردند: «برای اولین بار، تحت مأموریت موسوم به پلیس هوایی ناتو، ۲ فروند اف-۳۵ ایتالیایی از استونی برای رهگیری جت‌های روسی بر فراز بالتیک به پرواز درآمدند.»