جوان آنلاین: برای اولین بار، تحت مأموریت موسوم به پلیس هوایی ناتو، عصر چهارشنبه ۲ فروند اف-۳۵ ایتالیایی از استونی برای رهگیری جتهای روسی بر فراز بالتیک به پرواز درآمدند.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه روسی «راشاتودی» جنگندههای ناتو در پایگاه هوایی «آماری» در حالت «آماده باش واکنش سریع» قرار دارند.
راشاتودی افزود: «این اقدام، گامی دیگر در پیشروی ناتو به سوی مرز روسیه محسوب میشود.»
این تحول درحالی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه جمعه آتی در آلاسکا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.