امیرعبداللهیان عازم ژنو شد

به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رأس هیأتی به منظور شرکت در پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین نشست سالانه کنفرانس خلع سلاح، دقایقی قبل تهران را به مقصد ژنو ترک کرد.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه، کاظم غریب آبادی معاون بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، اسدالله اشراق جهرمی مدیرکل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه، محمدصادق فضلی مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی و همچنین عمادی معاون مدیرکل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه امیرعبداللهیان در این سفر همراهی می‌کنند.

امیرعبداللهیان قرار است روز دوشنبه هشتم اسفند ماه در بخش مقامات عالیرتبه پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور یافته و به تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره موضوعات حقوق بشری بپردازد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین روز سه‌شنبه نهم اسفند ماه در بخش عالیرتبه نشست سالانه (۲۰۲۳) کنفرانس خلع سلاح شرکت و به تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره موضوعات خلع سلاحی و دیگر موضوعات در این حوزه خواهد پرداخت. کنفرانس خلع سلاح متشکل از ۶۵ عضو سازمان ملل است که وظیفه مذاکره و تدوین اسناد و معاهدات بین‌المللی در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات به ویژه سلاح‌های کشتار جمعی را بر عهده دارد. طی دو دهه گذشته به دلیل مخالفت کشور‌های دارنده سلاح هسته‌ای با پذیرش هرگونه تعهدی برای خلع سلاح هسته‌ای عملاٌ این نهاد مهم با بن بست مواجه شده است.

شورای حقوق بشر (The Human Rights Council) در سال ۲۰۰۶ جایگزین کمیسیون حقوق بشر (The Commission of Human Rights) شد که تغییراتی در تعداد اعضا، وابستگی به رکن سازمان ملل، اختیارات و نحوه اجرای ماموریت‌های این نهاد سازمان ملل را در پی داشت. در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع عمومی قطعنامه مهمی برای ایجاد شورای حقوق بشر به منظور جایگزینی با کمیسیون حقوق بشر تصویب کرد.

شورای حقوق بشر ۴۷ دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقیم با آرای محرمانه اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عضویت بر اساس توزیع متناسب جغرافیایی است و کرسی‌ها در بین گروه‌های منطقه‌ای به این صورت تقسیم بندی می‌شود. گروه آفریقایی ۱۳ کرسی، گروه آسیا و اقیانوسیه ۱۳ کرسی، گروه اروپای شرقی ۶ کرسی، گروه آمریکای لاتین و کارائیب ۸ کرسی، گروه اروپای غربی و دیگر کشور‌ها ۷ کرسی.

شورای حقوق بشر نهاد فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و دارای یک رئیس و چهار معاون است. در حال حاضر جمهوری چک عهده‌دار ریاست است و چهار معاون که در حال حاضر از بولیوی، گامبیا، لوکزامبورگ و مالدیو هستند از بین کشور‌های عضو از گروه‌های منطقه‌ای معرفی و برای یک سال انتخاب شده‌اند.

شورای حقوق بشر سالیانه سه نشست فصلی (فوریه/مارس، ژوئن و سپتامبر/اکتبر) مجموعا در ۱۵ هفته برگزار می‌کند. از زمان تاسیس، تاکنون ۵۱ نشست عادی شورای حقوق بشر برگزار شده است. علاوه بر این، نشست‌های ویژه‌ای از سوی شورای حقوق بشر هم برگزار می‌شود که با درخواست ۱۶ عضو شورای حقوق بشر، این شورا می‌تواند اقدام به برگزاری نشست ویژه کند. در ۱۶ سال گذشته، ۳۵ نشست ویژه برگزار شده و رژیم صهیونیستی با هشت نشست ویژه، رکوردار برگزاری نشست ویژه است.