﻿ ثبت رکورد جهانی سرعت ۶G در چین

سرویس جامعه جوان آنلاین: مسوولان آزمایشگاه و رصدخانه معروف چین با نام "Purple Mountain Observatory" اعلام کردند که چین سریع‌ترین انتقال سریع جهان را برای ارتباطات بی سیم تراهرتز (THz) کشف کرده است که ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر از شبکه‌های ۵G است!



این آزمایشگاه فناوری پیشرفته در نانجینگ، مرکز استان جیانگ سو در شرق چین، با یک سیستم ارتباطی بی سیم پیشرفته ۳۶۰- ۴۳۰ گیگاهرتز که توسعه داده شده است، به سرعت ۱۰۰ تا ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه دست یافته است.



"Xiaohu" محقق اصلی این آزمایشگاه می‌گوید: فناوری‌های انتقال تراهرتز برای شبکه‌های ۶G ضروری هستند و بطور گسترده برای تحقق انتقال سریع‌تر و در کاربرد‌های نوع جدید مانند AR، VR و متاورس استفاده می‌شوند.



علاوه بر این، فناوری‌های تراهرتز همچنین میتوانند به طور گسترده در ارتباطات فضایی و بین ماهواره‌ای و در نهایت برای تحقق ارتباطات یکپارچه فضا- زمین و دریا استفاده شوند.



موج «تراهرتز» (Terahertz) یا به اختصار THz به طور کلی به عنوان ناحیه طیف الکترومغناطیسی در محدوده ۱۰۰ گیگاهرتز (۳ میلی متر) تا ۱۰ تراهرتز (۳۰ میکرومتر) تعریف می‌شود که بین فرکانس‌های میلی متر و مادون قرمز است. باند THz با نام‌های مختلفی از جمله موج زیرمیلی متر (Sub- millimeter)، «مادون قرمز دور» (Far Infrared) و «میلی متر نزدیک» (Near- millimeters) نیز خوانده می‌شود.



فناوری تراهرتز از جمله فناوری‌های نوینی است که در سال‌های اخیر جایگاه منحصر بفردی در میان سایر فناوری‌ها پیدا کرده است؛ در این فناوری تلاش بر این است که از طیفی از امواج الکترومغناطیس که میان امواج مایکروویو و فروسرخ قرارگرفته، جهت ابزاری برای حل بسیاری از مشکلات حل نشده در زمینه‌های مختلف از جمله تصویربرداری از اجسام نهان، شناسایی مواد منفجره، مواد مخدر و بیولوژی، تست‌های غیرمخرب سازه‌های فضایی، مخابرات فراپهن باند و ... استفاده شود.