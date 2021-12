سرویس جامعه جوان آنلاین: ​​​​​​​از بین تمام مشکلاتی که ممکن است برای هر یک از ما اتفاق بیافتد، شاید یکی از بدترین حس‌ها این باشد که متوجه شویم گوشی خود را گم کرده‌ایم. بسیاری از اطلاعات شخصی ما در این دستگاه‌ها ذخیره شده‌اند، اطلاعات بانکی، رسانه‌های اجتماعی، ایمیل‌ها، عکس‌ها و ویدیوها. به همین دلیل، یکی از بدترین اتفاقاتی که می‌تواند بیافتد، گم شدن گوشی شخصی است.



وب‌سایت یواس‌آتودی به نکاتی اشاره کرده که می‌تواند در صورت گم شدن گوشی، به کاربر کمک کند؛ بنابراین اگر آیفون یا گوشی اندرویدی خود را گم کردید، این مراحل را می‌توانید برای محافظت از آن انجام دهید:



اگر احساس کردید گوشی خود را گم کرده‌اید، یکی از اولین کار‌هایی که باید انجام دهید این است که فوراً با آن تماس بگیرید؛ بنابراین یک دوست یا هر کسی را که تلفن دارد پیدا کنید، تلفن او را قرض گرفته و با گوشی خود تماس بگیرید. احتمال زیادی وجود دارد که کسی تلفن را ببیند یا صدایش را بشنود، که در آن صورت آن را بر می‌دارد و شما می‌توانید یک قرار ملاقات با آن شخص گذاشته و تلفن خود را پس بگیرید. البته درصورت قفل بودن گوشی نیز می‌توانید یک پیام متنی با این مضمون ارسال کنید که "تلفنم را گم کرده‌ام، در اینجا نحوه تماس با من آمده است. "



اگر به دلایلی این روش‌ها کار نکردند، می‌توانید از یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گوشی هوشمند استفاده کنید. این ویژگی در گوشی‌های آیفون و اندرویدی، تحت عنوان Find My Phone یا Find My Mobile به معنای (گوشی من را پیدا کن) وجود دارد و اگر به دلایلی تا به حال این ویژگی را بر روی گوشی خود فعال نکرده‌اید، بهتر است در اسرع وقت این ویژگی را فعال کنید.



این ویژگی‌ها قابلیت مکان‌یابی گوشی را دارند و می‌توانید کار‌های دیگری را نیز با آن انجام دهید. از جمله اینکه از راه دور صدای آن را بلند کنید یا حتی اطلاعاتش را پاک کنید، به‌خصوص اگر بدانید تلفنتان برای همیشه گم شده است و اطلاعات شخصی زیادی روی آن دارید که نمی‌خواهید در دسترس فرد دیگری قرار بگیرد.



برای انجام این کار در گوشی آیفون، به برنامه Find My Phone بروید، می‌توانید این کار را روی یک دستگاه اپل دیگر یا روی رایانه نیز انجام دهید که این کار هم در شرایطی که گوشی‌تان را گم کرده‌اید، محتمل‌تر است، سپس به بخش icloud.com/find بروید و با اپل آیدی خود که در گوشی‌تان روشن است، وارد سیستم شوید که نقشه‌ای را به شما نشان می‌دهد و مکان تقریبی خوبی از جایی که گوشی شما در آن قرار دارد، نشان خواهد داد.



در گوشی اندرویدی هم می‌توانید فرآیند مشابه را انجام دهید. به وب‌سایت، android.com/find بروید که گزینه‌های مشابه در آنجا وجود دارد و یک نقشه مکانی و زمانی از آخرین جایی که گوشی شما بوده است، نشان می‌دهد. در عین حال می‌توانید صدایی را پخش کنید که تا گوشی با صدای بلند زنگ بخورد، می‌توانید از راه دور گوشی خود را پاک کنید و یا آن را در حالت گمشده قرار دهید، که در آن صورت پیامی با اطلاعاتی برای نحوه یافتن گوشی روی صفحه نمایش قرار می‌گیرد.



اگر مطمئن شدید که تلفن خود را برای همیشه گم کرده‌اید، کار دیگری که می‌توانید انجام دهید، این است که همه رمز‌های عبور حساب‌های خود را تغییر دهید. این کار تلاش زیادی می‌خواهد، اما ارزش دارد که بخواهید برای ایمن کردن حساب‌های خود این وقت را بگذارید، زیرا احتمال دارد که روی گوشی خود رمز عبور قرار نداده باشه و یا رمز عبور قابل حدسی داشته باشید که باعث می‌شود کسی که گوشی‌تان را پیدا کرده، به تمامی اطلاعات دستگاه شما دسترسی داشته باشد.



بنابراین لازم است رمز‌های عبور حساب‌های خود را تغییر دهید. البته اگر گوشی‌تان رمز عبور قوی دارد، این نگرانی بسیار کمتر است، اما همچنان تغییر رمز‌های عبور برای اینکه مطمئن باشید اطلاعات شما ایمن است، اقدام عاقلانه‌ای است.