سرویس جامعه جوان آنلاین: سویه لامبدا با نام علمی «سی. ۳۷»، نخستین‌بار در پرو شناسایی شد و نمونه‌هایی از آن نیز در تاریخ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی پیدا شده و عامل ابتلای بیش از ۸۰ درصد از مبتلایان جدید در آمریکای جنوبی بود، یکی از دلایل اصلی تعداد زیاد موارد ابتلا به کرونا در پرو به دلیل ظهور نوع لامبدا است که در حال حاضر ۹۷ درصد موارد ابتلا به بیماری را در این کشور تشکیل می‌دهد.



براساس اطلاعات سازمان جهانی بهداشت، کرونا لامبدا جهش‌های زیادی را در مفاهیم ژنی شامل می‌شود که می‌تواند به افزایش قابلیت سرایت پذیری و همچنین افزایش مقاومت آن در مقابل آنتی بادی‌ها منجر شود، همین مساله باعث شده بسیاری از متخصصان سلامت، گونه اصلی کرونا و حتی گونه پلاس را فراموش کرده و هم اکنون تمام تمرکز خود را روی گونه لامبدا کرونا قرار دهند.



به باور برخی از متخصصان عفونی علائم مبتلایان به کرونای لامبدا با دیگر سویه‌ها مشترک بوده، علائم اصلی شامل تب، سرفه خشک، تنگی نفس و خستگی گلودرد، اسهال، ورم ملتحمه، سردرد، از دست دادن حس بویایی و چشایی، بثورات پوستی یا تغییر رنگ انگشتان دست و پا است.



بنابر اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بروز بیماری‌ها در آمریکا (CDC)، افراد باید همچنان از ماسک استفاده کنند، فاصله اجتماعی خود از دیگران را حفظ کنند، دستان خود را به صورت مرتب بشویند و از حضور در مکان‌های شلوغ با تهویه نامناسب نیز دوری کنند. همچنین دریافت واکسن کرونا نیز یکی از مؤثرترین روش‌های پیشگیری از بروز بیماری کووید -۱۹ در نظر گرفته شده است.



به اعتقاد دانشمندان، عملکرد سیستم ایمنی بدن نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های تنفسی از جمله بیماری کووید -۱۹ دارد که با تغذیه مناسب تقویت می‌شود و یکی از عوامل افزایش میزان ابتلا به کرونای لامبدا، وجود بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت و بیماری‌های ریوی، قلبی، سوء تغذیه و نداشتن تغذیه صحیح است.



به گفته این متخصصان، کمبود دریافت مواد غذایی و کمبود ویتامین‌هایی مانند ویتامین C و A و D و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلا به بیماری‌ها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین مصرف روزانه منابع غذایی دارای ویتامین C مانند سبزی و سالاد همراه با غذا می‌تواند مقاومت بدن را در مقابل انواع بیماری‌ها از جمله کرونا افزایش دهد.



همچنین میوه‌هایی مانند پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، کیوی و سبزی‌هایی مانند انواع کلم، گل‌کلم، شلغم، فلفل سبز، فلفل دلمه‌ای، جعفری، پیازچه، شاهی، گوجه‌فرنگی از منابع غذایی دارای ویتامین C محسوب می‌شوند. هویج، کدو حلوایی و سبزی‌های سبز تیره مانند اسفناج، برگ‌چغندر و برگ‌های تیره رنگ کاهو نیز از منابع خوب ویتامین A هستند.



شدت بیماری لامبدا بیش از نوع‌های گذشته است



مینو محرز متخصص بیماری‌های عفونی در این زمینه می‌گوید: واریانت لامبدا در آمریکای جنوبی شناسایی شده و مطالعه بر روی این جهش جدید ویروس کرونا در حال انجام است. طبق تحقیقات واریانت جدید کرونا تحت عنوان لامبدا از قدرت سرایت و انتقال بیماری بالاتری نسبت به جهش‌های قبلی برخوردار بوده و احتمالا شدت بیماری اش هم بیشتر از نوع‌های قبلی کروناست.



وی، تب بالا یا حس گرمای شدید در سینه و پشت، سرفه کردن مداوم، گلودر، سردرد و از دست دادن حس بویایی و چشایی را از علائم مهم ابتلا به لامبدا کرونا برشمرده و می‌گوید: این گونه با گونه‌های دیگر کرونا نیز تفاوتی ندارد فقط قدرت سرایت پذیری آن به افراد دیگر فوق العاده بالاست.



محرز ادامه می‌دهد: واریانت جدید لامبدا جوانان را بیشتر از نوع‌های قبلی درگیر می‌کند. اگر مردم فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت نکنند، باعث می‌شود تا ابتلای یکی از اعضا، همه افراد خانواده را درگیر کند، افراد تا قبل از انجام واکسیناسیون در هنگام خروج از منزل و حضور در مراکز شلوغ باید از ماسک استفاده کنند و به هیچ‌وجه شستن دست‌ها با آب و صابون را فراموش نکنید. مردم باید از برگزاری دورهمی‌های خانوادگی بپرهیزند تا زنجیره انتقال بیماری کرونا قطع شود.



گزارشی در مورد ورود لامبدا در کشور نداشتیم



عاطفه عابدینی دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ نیز در این زمینه می‌گوید: تاکنون گزارش موثقی در خصوص ورود ویروس لامبدا به کشور نداشتیم و در مورد شایعاتی هم که عنوان می‌کنند این موتاسیون در استان‌های شمالی دیده شده و باید بگویم که این استان‌ها درگیر پیک پنجم کرونا هستند، به ویژه بعد از تعطیلات تهران و البرز میزان درگیری در استان‌های گلستان، مازندران و مقداری هم گیلان افزایش یافته است، اما تا الان در آن‌ها شاهد سکانس تایید شده سویه لامبدا نبودیم.



عابدینی تصریح می‌کند: این ویروس برای اولین بار در در کشور پرو شناسایی و بعد از آن در کشور‌های دیگر هم دیده شد، البته نه به مقدار زیاد و به نظر می‌رسد این سویه بیشتر در آمریکای جنوبی شیوع داشته باشد و بر اساس گزارشی که در تاریخ ۲۴ جولای منتشر شده ۵۲۵ مورد ابتلا به واریانت لامبدا در کل دنیا مشاهده شده که از این تعداد ۸۷ مورد مربوط به آلمان، ۸۶ مورد در آرژانتین، ۷۵ بیمار در مکزیک، ۸ نفر در مصر، ۶ مورد در انگلیس، ۳ بیمار در کانادا و یک مورد هم در کشور‌های پرتغال و ترکیه شناسایی شده و به علاوه این بیماری در کشور‌های آمریکا، فرانسه، اسپانیا، کلمبیا و رژیم اشغالگر قدس هم دیده شده و لازم به ذکر است که مشاهده این واریانت در کشور‌های همسایه ایران احتمال ورود این سویه را به کشور بالا می‌برد.



وی ادامه می‌دهد: هنوز اطلاعات چندانی در خصوص این ویروس نداریم، اما به نظر می‌رسد این موتاسیون نسبت به واریانت‌های قبلی مسری‌تر باشد.