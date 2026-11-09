 پرداخت مبلغ ۵۵۱ میلیون تومان پاداش برای ۹ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه دوم ۱۴۰۵

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت ۵۵۱ میلیون تومان پاداش به ۹ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۵ خبر داد.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدمحمدرضا احمدی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای ۹ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سامانه سوت زنی مبلغ ۵۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پاداش پرداخت شد.

احمدی افزود: در راستای ایجاد سازوکار دریافت گزارش‏های مردمی و استفاده از ظرفیت مشارکت و نظارت مردمی در کشف فرار مالیاتی و کاهش میزان آن، سامانه دریافت گزارش دهندگان مردمی فرار مالیاتی (سوت زنی) در بستر درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی اینترنتی www.intamedia.ir فراهم است.

وی خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست ۱۴۰۵ نیز مبلغ ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی پرداخت شده بود.