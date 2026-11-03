شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز (سه‌شنبه) با رشد بیش از ۱۷۵ هزار واحدی، بخشی از افت‌های سنگین روزهای اخیر را جبران کرد و بار دیگر به کانال ۷.۸ میلیون واحد بازگشت.

جوان آنلاین: بورس تهران پس از چند روز افت متوالی و از دست دادن کانال‌های مهم شاخصی، امروز با افزایش قابل توجه تقاضا مواجه شد و معاملات بازار سهام در فضایی مثبت دنبال شد.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با رشد ۱۷۵ هزار و ۱۷۸ واحدی به رقم هفت میلیون و ۸۲۴ هزار واحد رسید و بار دیگر کانال ۷.۸ میلیون واحدی را پس گرفت. این رشد در شرایطی رقم خورد که بازار سهام طی روزهای گذشته با فشار فروش قابل توجهی مواجه شده و شاخص کل عقب‌نشینی سنگینی را تجربه کرده بود.

در کنار شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن نیز امروز عملکرد مثبتی داشت و با افزایش ۳۹ هزار و ۲۸۳ واحدی به چهار میلیون و ۲۱۴ هزار واحد رسید. رشد هم‌زمان شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد که تحرکات مثبت امروز تنها به نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز محدود نبوده و بخش گسترده‌تری از بازار سهام با افزایش قیمت مواجه شده است.

در معاملات امروز بورس تهران، تعداد ۷۸۰ هزار و ۹۳۸ معامله به ثبت رسید و ارزش معاملات نیز به ۲۹.۹ همت رسید. از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز می‌توان به فملی، فارس، فولاد، تابان، شپنا، شبندر و شستا اشاره کرد.

در سوی دیگر بازار سرمایه، فرابورس ایران نیز معاملات مثبتی را پشت سر گذاشت. شاخص کل فرابورس با رشد ۱۱۶۹ واحدی به سطح ۶۶ هزار و ۷۱۹ واحد رسید. نمادهای آریا، کگهر، فزر، شرانل، سامان، مارون و ومپنا از نمادهای اثرگذار بر شاخص این بازار بودند. تعداد معاملات فرابورس نیز در روز جاری ۹۲۲ هزار و ۷۱۶ معامله ثبت شد.

بازگشت تقاضا پس از روزهای پرعرضه

مجموع تحولات معاملاتی امروز نشان می‌دهد که بازار سهام پس از چند روز فشار فروش و افت قابل توجه شاخص‌ها با بازگشت محسوس تقاضا روبه‌رو شده است. رشد بیش از ۱۷۵ هزار واحدی شاخص کل در کنار افزایش شاخص هم‌ وزن و مثبت شدن فرابورس از فراگیری نسبی موج صعودی در معاملات امروز حکایت دارد.

با این حال، یک روز صعودی به‌تنهایی برای تایید تغییر روند بازار کافی نیست و تداوم تقاضا در روزهای آینده، وضعیت ارزش معاملات و نحوه رفتار نمادهای بزرگ و کوچک می‌تواند مشخص کند که رشد امروز آغاز بازگشت پایدار بازار است یا صرفا واکنشی به افت‌های سنگین روزهای گذشته محسوب می‌شود.