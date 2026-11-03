کد خبر: 1388305
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی

بورس بخشی از ریزش‌ها را جبران کرد

بورس شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز (سه‌شنبه) با رشد بیش از ۱۷۵ هزار واحدی، بخشی از افت‌های سنگین روزهای اخیر را جبران کرد و بار دیگر به کانال ۷.۸ میلیون واحد بازگشت.

جوان آنلاین: بورس تهران پس از چند روز افت متوالی و از دست دادن کانال‌های مهم شاخصی، امروز با افزایش قابل توجه تقاضا مواجه شد و معاملات بازار سهام در فضایی مثبت دنبال شد.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با رشد ۱۷۵ هزار و ۱۷۸ واحدی به رقم هفت میلیون و ۸۲۴ هزار واحد رسید و بار دیگر کانال ۷.۸ میلیون واحدی را پس گرفت. این رشد در شرایطی رقم خورد که بازار سهام طی روزهای گذشته با فشار فروش قابل توجهی مواجه شده و شاخص کل عقب‌نشینی سنگینی را تجربه کرده بود.

در کنار شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن نیز امروز عملکرد مثبتی داشت و با افزایش ۳۹ هزار و ۲۸۳ واحدی به چهار میلیون و ۲۱۴ هزار واحد رسید. رشد هم‌زمان شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد که تحرکات مثبت امروز تنها به نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز محدود نبوده و بخش گسترده‌تری از بازار سهام با افزایش قیمت مواجه شده است.

در معاملات امروز بورس تهران، تعداد ۷۸۰ هزار و ۹۳۸ معامله به ثبت رسید و ارزش معاملات نیز به ۲۹.۹ همت رسید. از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز می‌توان به فملی، فارس، فولاد، تابان، شپنا، شبندر و شستا اشاره کرد.

در سوی دیگر بازار سرمایه، فرابورس ایران نیز معاملات مثبتی را پشت سر گذاشت. شاخص کل فرابورس با رشد ۱۱۶۹ واحدی به سطح ۶۶ هزار و ۷۱۹ واحد رسید. نمادهای آریا، کگهر، فزر، شرانل، سامان، مارون و ومپنا از نمادهای اثرگذار بر شاخص این بازار بودند. تعداد معاملات فرابورس نیز در روز جاری ۹۲۲ هزار و ۷۱۶ معامله ثبت شد.

بازگشت تقاضا پس از روزهای پرعرضه

مجموع تحولات معاملاتی امروز نشان می‌دهد که بازار سهام پس از چند روز فشار فروش و افت قابل توجه شاخص‌ها با بازگشت محسوس تقاضا روبه‌رو شده است. رشد بیش از ۱۷۵ هزار واحدی شاخص کل در کنار افزایش شاخص هم‌ وزن و مثبت شدن فرابورس از فراگیری نسبی موج صعودی در معاملات امروز حکایت دارد.

با این حال، یک روز صعودی به‌تنهایی برای تایید تغییر روند بازار کافی نیست و تداوم تقاضا در روزهای آینده، وضعیت ارزش معاملات و نحوه رفتار نمادهای بزرگ و کوچک می‌تواند مشخص کند که رشد امروز آغاز بازگشت پایدار بازار است یا صرفا واکنشی به افت‌های سنگین روزهای گذشته محسوب می‌شود.

برچسب ها: رشد بورس ، شاخص بورس ، بازار بورس
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