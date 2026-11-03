بازگشت نفت به مسیر افزایش قیمت

قیمت نفت پس از ریزش ۷ درصدی در شب گذشته، تحت تاثیر نگرانی‌ها در مورد اقدامات تجاوزکارانه آمریکا در جنوب ایران و اختلالات طولانی‌مدت در عرضه نفت خاورمیانه، در معاملات روز سه‌شنبه افزایش یافت.

جوان آنلاین: قیمت نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) آمریکا با ۲۰ سنت معادل ۰.۲۱ درصد، افزایش به ۹۶ دلار و ۶۶ سنت در هر بشکه رسید و قیمت نفت خام برنت نیز با ۳ سنت معادل ۰.۰۳ درصد رشد، به ۱۰۴ دلار در هر بشکه افزایش یافت.

روز دوشنبه، هر دو شاخص نفتی تحت تاثیر امیدها برای پایان یافتن جنگ در خاورمیانه، بیش از ۷ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده بودند.

با این حال، پریانکا ساچدوا، مدیر بخش بینش بازار در شرکت «فیلیپ نوا» معتقد است که ناتوانی قیمت‌ها در حفظ این رشدها نشان می‌دهد که هم‌اکنون نیز یک «نرخ ریسک ژئوپلیتیک» قابل‌توجه در قیمت نفت نهفته است. او افزود: «تا زمانی که شواهد ملموسی از اختلالات بیشتر در عرضه فیزیکی نفت یا زیرساخت‌های حیاتی انرژی وجود نداشته باشد، صرفا انتشار اخبار و عناوین جدید به تنهایی برای تداوم روند صعودی قیمت‌ها کافی نخواهد بود.»

تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران یکی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت بنزین است که باری بر دوش رای‌دهندگان محسوب می‌شود و به همین دلیل، ترامپ تحت فشار است تا به این مناقشه پایان دهد.

بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت برنت در پایان ماه اکتبر به بالاترین سطح خود در شش ماه گذشته رسید. این افزایش ناشی از نگرانی‌هایی است مبنی بر اینکه ممکن است درگیری‌ها در خاورمیانه، پس از انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه آمریکا، دوباره شدت بگیرد.

تحلیلگران حوزه کالا در بانک «گلدمن ساکس» پیش‌بینی خود را از قیمت نفت خام برنت افزایش داده‌اند و اکنون انتظار دارند که میانگین قیمت این شاخص نفتی در دسامبر به ۱۰۵ دلار برسد و در سال آینده نیز در سطوح بالا باقی بماند. این رقم نشان‌دهنده افزایشی نزدیک به ۱۷ درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی گلدمن ساکس برای ماه دسامبر (۹۰ دلار در هر بشکه) است.

این اصلاحیه - که جدیدترین مورد در میان بازنگری‌های مشابه توسط بانک‌های متعدد محسوب می‌شود - در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌های متعدد مدعی هستند که جریان نفت از خلیج فارس به سطوح پیش از جنگ بازگشته و حتی از آن فراتر رفته است.

تحلیلگران گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کنند که میانگین قیمت نفت خام برنت در سال آینده به ۸۸ دلار در هر بشکه برسد که نسبت به پیش‌بینی قبلی آنها (۸۰ دلار در هر بشکه) افزایش یافته است.

تحلیلگران بانک «ای‌ان‌زد» نیز هفته گذشته در یادداشتی ضمن افزایش ۱۰ درصدی پیش‌بینی خود برای قیمت نفت برنت، اعلام کردند که انتظار دارند این شاخص در پایان سال ۲۰۲۶، به ۱۰۵ دلار در هر بشکه برسد. آنها خاطرنشان کردند که «هشت ماه تطبیق با اختلال در عرضه خاورمیانه، به‌طور قابل‌توجهی آن ضربه‌گیرهایی را که شوک اولیه را جذب کرده بودند، تضعیف کرده است.» بانک «یوبی‌اس» نیز پیش‌بینی می‌کند که قیمت این شاخص در پایان سال جاری به ۱۱۰ دلار در هر بشکه برسد.