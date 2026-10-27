‌خطر در کمین  تماشاچیان تصادفات 

با وجود اینکه حس کنجکاوی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان است که می‌تواند به رشد و بقای او کمک کند، اما اگر از آن به‌جا استفاده نشود، می‌تواند موجب آسیب‌های غیرقابل جبران شود. به عنوان مثال، اگر این کنجکاوی برای حل مسئله‌ای باشد، می‌تواند بسیار ارزشمند باشد، اما برعکس، اگر این حس مربوط به حضور در صحنه یک حادثه باشد، می‌تواند به بروز فاجعه‌ای منجر شود. به‌عنوان مثال، حضور افراد در صحنه یک آتش‌سوزی یا در مکانی که درگیری فیزیکی بین یک یا چند نفر است، یا محلی که در آن حیوانات وحشی یا گزنده وجود دارند، می‌تواند به قیمت آسیب رسیدن یا از دست دادن جان منجر شود. اما در این میان، موضوعی که باید به آن توجه شود و به آن پرداخته شود، موضوع مهم حضور در صحنه تصادف به عنوان تماشاگر است.

بار‌ها در خبر‌ها خوانده‌ایم که در جریان یک سانحه رانندگی چند نفر جان خود را از دست دادند، در حالی که هیچ ربطی به آن حادثه نداشتند. موضوع زمانی تأثرانگیزتر می‌شود که این حادثه تلفات جانی نداشته است، اما زمانی که تعدادی از افراد برای کمک یا دیدن صحنه به محل نزدیک شدند، بر اثر برخورد خودرو‌های عبوری که بعضاً رانندگان آنها نیز حس کنجکاوی داشتند، متوجه افراد حاضر در صحنه نشده و به‌ناگهان با آنها تصادف می‌کنند. این در حالی است که بار‌ها کارشناسان پلیس راهور فراجا در این رابطه هشدار داده‌اند.

کارشناسان بررسی حوادث رانندگی فراجا معتقدند با دیدن صحنه تصادف، ضمن رعایت خونسردی، خود در اولین اقدام با شماره تلفن پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و بعد از دادن آدرس محل حادثه، بلافاصله با شماره ۱۱۵ اورژانس تماس بگیرید؛ چراکه تجمع در محل حادثه ضمن ایجاد ترافیک در خیابان یا جاده، موجب بروز تصادف می‌شود که بعضاً مرگبار است. در ضمن، این موضوع می‌تواند موجب اختلال در امدادرسانی پلیس و عوامل امدادی شود که بعضاً منجر به مرگ حادثه‌دیدگان یا قطع عضو و معلولیت دائمی افراد حادثه‌دیده می‌شود.