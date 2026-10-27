کد خبر: 1387220
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

«خواهر معصومه» روایت‌هایی بی‌تعارف که اهمیت تاریخ شفاهی را اثبات می‌کند

1 کتاب «خواهر معصومه» حاوی اسامی و حوادث تازه‌ای است که اگر تاریخ شفاهی خانم «معصومه نورمحمدی» ثبت و نگارش نمی‌شد، شاید جایی در «گذشته» دفن می‌شد. این قدرت و اهمیت تاریخ شفاهی را اثبات می‌کند
غلامحسن اسکندری*

جوان آنلاین: کتاب «خواهر معصومه» حاوی اسامی و حوادث تازه‌ای است که اگر تاریخ شفاهی خانم «معصومه نورمحمدی» ثبت و نگارش نمی‌شد، شاید جایی در «گذشته» دفن می‌شد. این قدرت و اهمیت تاریخ شفاهی را اثبات می‌کند. 
کلاس‌های دکتر ابوالحمد، نام اولین امریکایی تسلیم‌شده، نامه‌ها و هدایای مردم امریکا که برای گروگان‌ها ارسال می‌شد، سختی‌های کلاس درس سید علی خامنه‌ای در حزب، دو بار سیلی خوردن‌های دانشجویان از گروگان‌ها، سختی‌های حفاظت و نگه‌داشتن گروگان‌ها و خیلی موارد دیگر، از مطالب جدیدی است که این کتاب به تاریخ تسخیر لانه اضافه کرده است. برای نمونه در صفحه ۵۷ کتاب آمده است: سعی می‌کردم کلاس‌های دکتر ابوالحمد را از دست ندهم. سیاست‌های جهان و روابط سیاسی را آموزش می‌داد. بسیار باسواد و اهل گفت‌و‌گو بود. در کلاس‌هایش دانشجو‌ها فرصت بحث و اظهار نظر داشتند. همین گرم بودن کلاسش دلیلی بود که دو برابر تعداد معمول، دانشجو به کلاسش می‌آمد؛ مثلاً اگر حرف از نظام‌های دیکتاتور و توتالیتر می‌شد، حرف را می‌کشیدیم به شیوه حکومت شاه و بعد نقد و انتقادات دانشجوها. حرف‌های پخته و علمی استاد عبدالحمید ابوالحمد، آتش مبارزه با حکومت را بین ما دانشجو‌ها گرم می‌کرد. 
روایت‌های بی‌تعارفی که راوی در بیان خاطراتش استفاده می‌کند، کتاب را باورپذیرتر و واقعی‌تر کرده است. راوی خیلی راحت از ترسیدن، تردید، هیجان، بی‌اخلاقی‌های افراد با ظاهر و ادعای مذهبی، دست‌مایه‌های هرهر و کرکر جوانان دانشجو، تغییرات پوشش‌اش از بی‌حجابی تا پوشیدن چادر و سختی‌های این تغییر و لباس بدن‌نمای آن دانشجوی کمونیست که خود کمونیست‌ها را هم آزرده کرده حرف می‌زند. شاید این خاصیت معلم بودنش باشد و ارتباطی که با نسل جوان داشته است. 
کاترین کوب، مدیر انجمن ایران و امریکا (IAS) در تهران بود که چهارماه قبل وارد ایران شده بود؛ او یک روز بعد از ۱۳ آبان، در محل انجمن ایران و امریکا دستگیر شد. کاترین خاطراتش را در کتابی با نام «میهمان انقلاب» چاپ کرده که در ایران هم ترجمه و چاپ شده است. کتاب کاترین برخی از روایت‌های کتاب خواهر معصومه را از زاویه نگاه طرف امریکایی روایت کرده است. این کتاب نشان می‌دهد که چقدر ما در روایت شفاهی تاریخی که ساخته‌ایم کوتاهی کرده‌ایم. 
در پیشگفتار کتاب کاترین کوب آمده از همان روز‌های اول، مطالبه برای نگارش کتاب مطرح می‌شود، اما کاترین رد می‌کند ولی در پاراگراف آخر دلیل راضی شدنش را بازگو می‌کند. خاطرات کاترین افشا کرده که انبوهی از نامه‌های مردمی و به ظاهر مردمی به گروگان‌ها در ایران ارسال می‌شده تا در بین آنها چند نامه بتواند اخبار بیرون را به گروگان‌ها برساند که در کتاب خواهر معصومه هم به این انبوه نامه‌ها اشاره شده است. در کتاب خواهر معصومه از کمک الیزابت سوویفت به بازسازی اسناد رشته‌شده اشاره شده است. آن هم وقتی که به دلیل قطعیت جاسوس بودنش، او را به همراه دیگر گروگان‌های زن و سیاه‌پوست آزاد نکردند!
در کتاب مهمان انقلاب نکته عجیبی در مورد اسم الیزابت ذکر کرده است: اسم کامل آن، الیزابت اَن سوئیفت است. دوستان و خانواده‌اش او را اَن صدا می‌کنند. او را در ایران «الیزابت» صدا می‌کردند، چون نام وسطی‌اش در زبان فارسی معنای بدی داشت. بخشی از تاریخ که فقط و فقط نزد خانم نورمحمدی بوده و انتشار کتاب آن را ثبت تاریخی کرده، ماجرای تماسی است که راوی بعد از جلسه مخفی توجیهی حبیب‌الله بی‌طرف قبل از حمله به سفارت با آیت‌الله راستی‌کاشانی برقرار می‌کند و جوابی که آن مرحوم به سؤال راوی می‌دهد که در صفحه ۱۰۷ کتاب آمده است. 
در ادامه ماجرای جذاب و دلهره‌آور فرار یکی از گروگان‌ها و درگیری‌اش با راوی، واکنش دکتر شفیعی کدکنی به شهادت آیت‌الله مطهری و حکایت ژنرال سرور، دختر قوی و تنومند شیرازی در لانه جاسوسی و تکه‌پرانی آن جوان مخالف جمهوری اسلامی در سر صندوق رفراندوم، و ماجرای یخچال‌های پر از امکانات سفارت و کاری که دانشجو‌های گرسنه با آنها کردند و روایت انحراف برخی از انقلابیون بعد از جنگ، و اولین اردو‌های راهیان نور در اوایل دهه شصت و دیگر قسمت‌های مهم و خواندنی کتاب که پیشنهاد می‌کنم حتماً مطالعه کنید. 
*مدرس دانشگاه 
و عضو شورای اسلامی شیراز

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، تاریخ ، نگارش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

قطعی کابل‌ها قطعی شد

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

ترامپ در مثلث مرگ

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

جوابیه کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی  به گزارش «جوان»

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

همتی: برای واردات تا پایان دولت ترامپ و حتی بیشتر ذخیره ارزی داریم + فیلم

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

انهدام ۴ کشتی متخلف نفتی در خلیج فارس؛ سانحه ۳ شناور در تنگه هرمز

دستور فرمانده نزاجا به فرماندهان یگان‌ها: آمادگی یگان‌ها در بالاترین سطح حفظ شود

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

بدون شرح

راز ماندگاری!

امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار