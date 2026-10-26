شلیک به خودی از رسانه ملی!

جوان آنلاین: یکی از مجریان ناپخته تلویزیون، اخیراً در برنامه‌ای، روزنامه جوان را مورد حمله قرار داده که چرا از قول ونس (معاون اول رئیس جمهور امریکا) نوشته میان او و ترامپ درباره ایران اختلاف است؟!

این مجری پرخاشگر که روزگاری به خاطر ترس از تزلزل موقعیتش در صدا وسیما، در تهدیدی طلبکارانه گفته بود مگر «اسکل نظام» است؟ در نقدی آمیخته به توهین و تحقیر روزنامه جوان، اختلاف میان ونس و ترامپ را خواب وخیال توصیف و به همین بهانه «گزارش خبری» جوان را در امتداد برخی قرائت‌ها درباره مدیریت شکاف و اختلاف در هیات حاکمه امریکا تفسیر کرده است؛ قرائت‌هایی که اساساً هیچ نسبتی با روزنامه جوان ندارد و تا کنون چنین ادعایی هم نکرده است.

حمله به روزنامه جوان به خاطر یک روایت خبری، البته تنها به این مجری بی نزاکت محدود نمی‌شود، چند روز پس از تیتر روزنامه جوان، یکی از فعالان فضای مجازی همسو با این مجری که از قضا در برچسب زنی به این و آن، گوی سبقت را از همگان ربوده است، به کشف بزرگی از تیتر جوان رسیده و آن را «سفیدشویی از مذاکره‌ی نابجا و شکست خورده‌ی قالیباف با ونس» تفسیر کرده است. این عنصر معلوم الحال سپس با هشتک روزنامه سپاه برای جوان، ادعا کرده بود این روزنامه «به مردم می‌گوید قالیباف با معاون ترامپ قاتل رهبر شهید مذاکره نکرد، با ونس مذاکره کرد که با ترامپ قاتل رهبر شهید اختلاف نظر دارد.»

اینکه این هتاکی و بی تقوایی تلویزیونی در امتداد یک پروژه طراحی شده، دست به تخریب جوان می‌زند و برخی تحلیل و تفسیر‌های شیطانی خودشان را به جوان نسبت می‌دهند یا خیر، فعلاً قضاوتی نداریم. اما آیا آن روایت خبری فارغ از درستی یا نادرستی، نخستین قرائتی بود که جوان منتشر می‌کرد؟ با اندکی جست‌و‌جو می‌توان دریافت که برحسب اتفاق، خبرگزاری صداو سیما (همان سازمانی که این مجری از آن ارتزاق می‌کند تا به این و آن برچسب بزند) پیش از جوان و دستکم در دو گزارش یکی به نقل از «واشنگتن پست» و دیگری به نقل از «نیویورک تایمز» با عناوین «اختلاف نظر ترامپ و ونس درباره ایران» و «تنش در روابط ترامپ و ونس» پرداخته بود. حتی یکی از سایت‌های همسو با این جماعت خودشیفته و عقل¬کل پندار هم مهرماه گذشته در خبری به «اختلاف ونس و ترامپ» در حمایت از نتانیاهو پرداخته بود. اما هیچ یک از این خبر‌ها (به زعم مدعیان، سفیدشویی ها!) در کانون نگاه این حضرات قرار نمی‌گیرد، یا شاید دیدند و دم برنیاوردند.

با این حال، اکنون زمان پاسخ به این تناقض گویی‌ها و شامورتی بازی‌های سیاسی و انتخاباتی این قبیله نیست و به وقت مقتضی باید بدان پرداخت. در شرایط کنونی باید همه توجهات به سمت دشمن عنود که کمر به نابودی کیان ایران و نظام اسلامی بسته است، باشد و اسیر حماقت دوستان نادانی که به سمت خودی تیر می‌اندازند، نشد. اما مشفقانه از سیاستگذاران رسانه ملی که الحق در دو جنگ اخیر، مجاهدانه در صف نخست مقابله با جنگ عملیات روانی و رسانه‌ای دشمن امریکایی- صهیونی درخشیدند، انتظار می‌رود نظارت بر عملکرد تازه به دوران رسیده‌ها را بیش از پیش کنند و اجازه ندهند رسانه ملی عرصه تاخت و تاز‌های فرومایگان شود. از قدیم گفته‌اند، یک سوزن به خود یک جوالدوز به همسایه. سیاست یک بام و دوهوا زیبنده رسانه مجاهد نیست.