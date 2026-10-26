معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص فرصت مجدد یک‌هفته‌ای برای تکمیل فرم خوداظهاری افزایش اعتبار کالابرگ خبر داد و اعلام کرد: افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند اما موفق به ثبت درخواست خود نشده‌اند، بار دیگر امکان تکمیل فرم را خواهند داشت.

جوان آنلاین: در پی اجرای طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، فرایند ثبت درخواست و تکمیل فرم خوداظهاری برای خانوارهای مشمول از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند آغاز شد. در این مرحله، مقرر شد پیامک اطلاع‌رسانی برای ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، معادل حدود ۴۰ میلیون نفر، ارسال شود تا متقاضیان با مراجعه به سامانه «دولت من» به نشانی my.gov.ir، اطلاعات خود را ثبت و فرم مربوط به افزایش اعتبار کالابرگ را تکمیل کنند. مهلت اولیه ثبت درخواست تا ۲۱ مهرماه تعیین شده بود که در ادامه، با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای متقاضیان، ابتدا تا ۲۴ مهر و سپس تا پایان روز دوشنبه ۲۷ مهرماه تمدید شد. با این حال، برخی خانوارها با وجود دریافت پیامک، موفق به تکمیل فرم خوداظهاری در مهلت مقرر نشدند و پایان زمان ثبت‌نام، پرسش‌هایی را درباره امکان تمدید مجدد و تعیین تکلیف جاماندگان ایجاد کرد.

به گزارش ایسنا، در همین زمینه، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یک گفت‌وگوی خبری درباره وضعیت افرادی که با وجود دریافت پیامک موفق به ثبت درخواست نشده‌اند، اظهار کرد: فرم خوداظهاری افزایش اعتبار کالابرگ از سوی سازمان برنامه و بودجه و از طریق سامانه «دولت من» در اختیار افرادی قرار گرفت که پیامک مربوط به ثبت درخواست را دریافت کرده بودند، اما مهلت تعیین‌شده برای تکمیل این فرم به پایان رسیده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است فرصت یک‌هفته‌ای دیگری برای این گروه از متقاضیان در نظر گرفته شود تا افرادی که در مهلت قبلی موفق به تکمیل فرم خوداظهاری نشده‌اند، بتوانند مجدداً مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره وضعیت خانوارهایی که اساساً پیامک مربوط به افزایش اعتبار کالابرگ را دریافت نکرده‌اند، توضیح داد: موضوع این افراد نیز در جلسه مطرح شد و طبق اعلام، مقرر است در آینده فرصت دیگری برای ثبت درخواست آنها فراهم شود. بر این اساس، افرادی که تاکنون پیامکی دریافت نکرده‌اند نیز در صورت تمایل به برخورداری از افزایش اعتبار کالابرگ، می‌توانند در فرصت تعیین‌شده فرم خوداظهاری تفصیلی را تکمیل کنند تا اطلاعات و شرایط آنها بررسی و مشخص شود که آیا مشمول دریافت این حمایت خواهند بود یا خیر.