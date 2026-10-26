رشد بورس بی توجه به اخبار سیاسی

بورس تهران پس از دو روز افت متوالی، امروز چهارم آبان‌ماه، بار دیگر به مدار صعودی بازگشت و شاخص کل با افزایش ۵۴ هزار و ۲۴۲ واحدی به سطح ۸ میلیون و ۶۹ واحد رسید.

جوان آنلاین: بورس تهران پس از دو روز افت متوالی، امروز چهارم آبان‌ماه، بار دیگر به مدار صعودی بازگشت و شاخص کل با افزایش ۵۴ هزار و ۲۴۲ واحدی به سطح ۸ میلیون و ۶۹ واحد رسید. این رشد در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تقاضا و بهبود فضای معاملات باشد، اما بررسی هم‌زمان سایر شاخص‌های بازار نشان می‌دهد که نمی‌توان صعود امروز را به‌منزله پایان اصلاح یا آغاز یک روند صعودی فراگیر تلقی کرد. مهم‌ترین نکته معاملات امروز، فاصله میان عملکرد شاخص کل و وضعیت عمومی سهام بود؛ جایی که رشد نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز نتوانست ضعف بخش قابل‌توجهی از بازار را پنهان کند.

شاخص هم‌وزن بورس تهران که تصویر متعادل‌تری از عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط ارائه می‌دهد، برخلاف شاخص کل با افت ۳ هزار و ۹۴۸ واحدی به محدوده ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار واحد رسید. این واگرایی نشان می‌دهد که رشد بازار بیشتر بر دوش شرکت‌های بزرگ و اثرگذار بوده و لزوماً به معنای افزایش تقاضا در بدنه عمومی سهام نیست. به بیان دیگر، ممکن است شاخص کل رشد کند، اما بخش قابل‌توجهی از سهامداران همچنان کاهش ارزش پرتفوی خود را تجربه کنند. از این منظر، کیفیت رشد امروز به‌اندازه میزان افزایش شاخص اهمیت دارد و افت شاخص هم‌وزن هشداری درباره محدود بودن دامنه این صعود است.

در جریان معاملات امروز بیش از یک میلیون معامله در بورس تهران ثبت شد و ارزش دادوستد‌ها به ۳۶.۸ هزار میلیارد تومان رسید. این حجم از فعالیت معاملاتی از تحرک قابل‌توجه بازار حکایت دارد، اما برای ارزیابی قدرت خریداران باید مشخص شود چه میزان از این معاملات به ورود نقدینگی تازه اختصاص داشته و چه بخشی حاصل جابه‌جایی سهام میان معامله‌گران بوده است. ارزش معاملات به‌تنهایی نمی‌تواند ورود پول حقیقی یا تغییر جهت پایدار جریان نقدینگی را اثبات کند. در چنین شرایطی، بررسی خالص خرید و فروش سرمایه‌گذاران حقیقی، ارزش معاملات خرد و نسبت نماد‌های مثبت به منفی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت بازار ارائه دهد.

در میان نماد‌های اثرگذار بر شاخص کل، فملی، فارس، شبندر، شپنا، تاپیکو، شتران و نوری نقش مهمی در جهت‌دهی به حرکت امروز داشتند. حضور شرکت‌های بزرگ فلزی، پتروشیمی و پالایشی در میان نماد‌های شاخص‌ساز نشان می‌دهد که عملکرد صنایع بزرگ و انتظارات سرمایه‌گذاران درباره سودآوری آنها همچنان برای جهت حرکت شاخص کل اهمیت بالایی دارد. بااین‌حال، پایداری تقاضا در این گروه‌ها به عواملی مانند قیمت‌های جهانی، نرخ ارز، وضعیت صادرات، هزینه خوراک و انرژی، سیاست‌های دولت و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها وابسته است. بنابراین، رشد امروز این نماد‌ها را باید در کنار متغیر‌های بنیادی و میزان استقبال عمومی از سهام ارزیابی کرد، نه صرفاً بر اساس اثر آنها بر شاخص کل.

در فرابورس نیز شرایط چندان همسو با بورس تهران نبود. شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۱۷۵ واحدی به سطح ۶۶ هزار و ۹۳۹ واحد رسید و تعداد معاملات این بازار به ۶۴۴ هزار و ۳۱۸ فقره بالغ شد. نماد‌های آریا، مارون، فزر، کگهر، شرانل، فجهان و ارفع از جمله نماد‌های اثرگذار بر شاخص فرابورس بودند. افت هم‌زمان فرابورس و شاخص هم‌وزن بورس نشان می‌دهد که حرکت مثبت شاخص کل هنوز از حمایت یکپارچه بازار برخوردار نیست. این موضوع اهمیت تفکیک میان رشد شاخص و بهبود واقعی شرایط معاملاتی را دوچندان می‌کند.

از منظر رفتاری، پس از دو روز افت متوالی، افزایش شاخص کل می‌تواند بخشی از نگرانی معامله‌گران را کاهش دهد و زمینه بازگشت خریداران کوتاه‌مدت را فراهم کند. بااین‌حال، در بازاری که بخش مهمی از سرمایه‌گذاران نسبت به پایداری روندها حساس هستند، یک روز مثبت برای تغییر انتظارات کافی نیست. اگر رشد امروز با افزایش تقاضا در طیف وسیع‌تری از نمادها، بهبود شاخص هم‌وزن و ورود پول حقیقی همراه نشود، احتمال دارد این حرکت بیشتر یک واکنش مقطعی به افت‌های گذشته باشد تا آغاز یک روند صعودی جدید. در مقابل، تداوم رشد شاخص کل در کنار مثبت شدن شاخص هم‌وزن و تقویت ارزش معاملات خرد می‌تواند نشانه معتبرتری از بهبود شرایط بازار باشد.

برای سرمایه‌گذاران، پیام اصلی معاملات امروز ضرورت پرهیز از تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای رنگ سبز شاخص کل است. رشد ۵۴ هزار واحدی شاخص، به‌خودی‌خود به معنای ارزندگی همه سهام یا پایان ریسک‌های بازار نیست. انتخاب سهم همچنان باید بر پایه سودآوری، ارزش‌گذاری، وضعیت ترازنامه، جریان نقدی، سیاست تقسیم سود و چشم‌انداز صنعت انجام شود. همچنین در شرایطی که جهت حرکت بازار هنوز به‌طور کامل تثبیت نشده است، خرید هیجانی پس از یک روز رشد می‌تواند ریسک ورود در قیمت‌های نامناسب را افزایش دهد. برای سهامداران میان‌مدت و بلندمدت، بررسی ارزش ذاتی شرکت‌ها و حفظ تنوع معقول در پرتفوی اهمیت بیشتری از دنبال کردن نوسانات روزانه شاخص دارد.

در مجموع، معاملات چهارم آبان را می‌توان بازگشت شاخص کل پس از دو روز افت، همراه با نشانه‌هایی از تداوم ضعف در بخش‌هایی از بازار توصیف کرد. رشد ۵۴ هزار و ۲۴۲ واحدی شاخص کل و ثبت ارزش معاملات ۳۶.۸ هزار میلیارد تومانی از تحرک بازار حکایت دارد، اما افت ۳ هزار و ۹۴۸ واحدی شاخص هم‌وزن و کاهش ۱۷۵ واحدی شاخص فرابورس مانع از آن است که این روز را نقطه عطف قطعی در مسیر بورس بدانیم. در معاملات آینده، سه متغیر بیش از سایر عوامل اهمیت خواهند داشت: تداوم رشد شاخص کل، بازگشت شاخص هم‌وزن به مسیر صعودی و مشخص شدن جهت جریان نقدینگی حقیقی. تنها در صورت همراهی این نشانه‌ها می‌توان با اطمینان بیشتری از بهبود فراگیر بازار سخن گفت؛ در غیر این صورت، صعود امروز ممکن است به حرکتی محدود در نمادهای بزرگ منحصر بماند.