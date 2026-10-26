کد خبر: 1386897
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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶
جامعه » اخبار كلی

استقرار ۱۵ اتوبوس «پناه گرم» در تهران از ۱۵ آبان

اتوبوس معاون خدمات اجتماعی شهرداری تهران از فعالیت ۱۵ مددسرای سیار با ظرفیت ۶۰۰ نفر و آماده‌باش مددسراهای ثابت برای اسکان افراد بی‌سرپناه از ۱۵ آبان خبر داد.

جوان آنلاین: یوسف مقدمی، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های‌ اجتماعی شهرداری تهران گفت: با توجه به ماموریت جاری شهرداری تهران، برای ساماندهی افراد کارتن‌ خواب و بی‌سرپناه امسال نیز سازمان خدمات اجتماعی تمهیدات ویژه‌ای را در نظر گرفته است.

به گزارش مهر، وی افزود: پس از پیگیری‌های مداوم و ایجاد تغییراتی همچون بازسازی و تغییر بهره‌برداران و پیمانکاران، در حال حاضر همه ۱۵ مددسرای ثابت شهر تهران با ظرفیت اصلی یک هزار و ۵۰۰ تخت، آماده خدمت‌رسانی به افراد بی‌سرپناه بوده و با در نظر گرفتن افرادی که می‌توانند کف گرمخانه‌ها استراحت کنند این ظرفیت به بیش از ۲ هزار نفر افزایش می‌یابد.

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های‌ اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به ارتقاء سطح خدمت رسانی در گرمخانه‌ها، اظهار کرد: مددسراهای شهرداری تهران امسال بهره‌بردار جدید داشته و تمامی وسایل آنها مانند پتو، ملحفه و تخت‌ها همچون سال‌های قبل تمیز هستند. علاوه بر آن نظارت‌ها به صورت مستمر ادامه‌دار خواهند بود تا وضعیت مددسراها تا پایان فصل سرما، در شرایط مطلوب قرار داشته باشند.

مقدمی درباره فعالیت مددسراهای سیار، اعلام کرد: با هماهنگی دستگاه‌ها و مجموعه‌های خدمت‌رسان شهرداری تهران، مددسراهای سیاری تحت عنوان اتوبوس‌های «پناه گرم» در میادین اصلی شهر استقرار پیدا کرده و به افراد بی‌سرپناه خدمت رسانی خواهند کرد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های انجام شده این اتوبوس‌های «پناه گرم» به تعداد ۱۵ دستگاه با ظرفیت حدود ۶۰۰ نفر از تاریخ ۱۵ آبان ماه در میادین اصلی شهر تهران مستقر می‌شوند. همچنین هماهنگی‌هایی با شهرداری‌های مناطق، پلیس راهور و پلیس مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته که این مددسراهای سیار مکانی امن و ایمن برای همه افرادی باشد که به این خدمت شهرداری تهران نیازمند هستند.

این مدیر سازمان خدمات اجتماعی در پاسخ به این سوال که قرار است کدام میادین میزبان اتوبوس‌های «پناه گرم» باشند، گفت: برای مکان‌یابی استقرار اتوبوس‌های پناه‌گرم بررسی‌های دقیقی با همکاری شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران صورت گرفت و تصمیم بر این شد تا این اتوبوس‌ها در مکان‌هایی که به نوعی محل حضور بیشتر افراد بی‌سرپناه هستند همچون میدان‌های شوش، راه‌آهن، میدان انقلاب، تجریش و چهارراه ولیعصر مستقر شوند.

وی اعلام کرد: اتوبوس‌های «پناه گرم» از تاریخ ۱۵ آبان‌ماه سال جاری همه روزه از ساعت ۱۸ تا ۸ صبح روز بعد میزبان افراد بی‌سرپناه بوده و با آرم و نشانه «پناه گرم» قابل شناسایی هستند. این اتوبوس‌ها امسال قرار است به صورت ثابت در میادین مهم شهر تهران مستقر شده و جا به جا نشوند.

مقدمی درباره خدمات اتوبوس‌های «پناه گرم»، گفت: در این مددسراهای سیار، سیستم‌های گرمایشی به صورت پایدار برقرار خواهد بود و به افراد بی‌سرپناه یک وعده غذای گرم به عنوان وعده شام ارائه خواهد شد. همچنین برای اولین بار مددکارانی به صورت گردشی در این اتوبوس‌ها حاضر شده و خدمت رسانی می‌کنند.

وی افزود: در کنار سایر خدمات، بهیارانی در مددسراهای سیار استقرار خواهند داشت که ضمن ارائه خدمات بهداشتی به افراد بی‌سرپناه، عزیزانی که نیازمند درمان جدی‌تر باشند را به مراکز درمانی انتقال دهند.

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌ اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرد: تیم‌های فوریت‌های خدمات اجتماعی به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمت‌رسانی به افراد بی‌سرپناه بوده و قرار است از تاریخ ۱۵ آبان‌ماه تمامی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به صورت جداگانه ۲ گشت به این ظرفیت اضافه کنند که در مجموع پیش‌بینی می‌شود این گشت خدمت رسانی به ۶۰ مورد افزایش یابند.

وی افزود: گشت‌های فوریت اجتماعی ماموریت شناسایی و سپس انتقال مددجویان و افراد بی‌سرپناه به مددسراهای ثابت و سیار را عهده دار هستند.

برچسب ها: اتوبوس ، شهرداری تهران ، بی خانمان
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