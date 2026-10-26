کد خبر: 1386896
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

سایه سنگین بحران انزوای بین‌المللی بر انتخابات رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی روزنامه صهیونیستی هاآرتص با هشدار درباره پیامدهای انزوای بین‌المللی این رژیم بر امنیت آن تاکید کرد سیاست‌های کابینه کنونی روز به روز ما را بیشتر منزوی می‌کند.

جوان آنلاین: روزنامه عبری هاآرتص در مقاله‌ای به مسئله انزوای بین المللی رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات پارلمانی این رژیم پرداخته و نوشت: در حالی که همه، روز سه‌شنبه برای حل مسائل داخلی بغرنج به پای صندوق‌های رأی می‌روند، موضوع مهم دیگری در بحث‌های عمومی نادیده گرفته شده است: کاهش مداوم جایگاه اسرائیل در صحنه بین‌المللی.

هاآرتص تاکید کرد که تل آویو امروز با یک بحران دیپلماتیک واقعی روبرو هستیم که پیامدهای آن کمتر از چالش‌ها و بحران امنیتی نیست. همچنین انتقاد بین المللی از سیاست‌های تل‌آویو در قبال فلسطینیان دیگر محدود به بیانیه‌های محکومیت یا تظاهرات در خیابان‌های اروپا نیست، بلکه به تدریج به گام‌های دیپلماتیک ملموس، محدودیت‌های همکاری و بحث‌های گسترده‌تر در مورد اعمال تحریم‌ها تبدیل می‌شود.

این رسانه صهیونیستی هشدار داد که ادامه سیاست‌های فعلی، به ویژه اقدامات یکجانبه در کرانه باختری و نوار غزه، این روند را تسریع کرده و منجر به واقعیتی می‌شود که در آن تل‌آویو خود را به طور فزاینده‌ای منزوی می‌بیند.

در ادامه این مقاله آمده است: اینکه تصور کنیم انزوای بین‌المللی صرفاً به تصویر و وجهه تل‌آویو آسیب می‌زند، درست نیست؛ زیرا جایگاه بین‌المللی، سنگ بنای امنیت اسرائیلی‌هاست.

رسانه مذکور عبری در ادامه نسبت به پیامدهای گسترش شهرک سازی‌ها در کرانه باختری و طرح الحاق و همچنین تشدید تروریسم شهرک نشینان علیه فلسطینیان هشدار داده و تاکید کرد که توانایی خرید سلاح، ایجاد همکاری اطلاعاتی، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه روابط اقتصادی و کسب حمایت دیپلماتیک در طول بحران‌ها را نمی‌توان تضمین کرد و حتی یک کشور با قدرت نظامی قابل توجه نمی‌تواند به جهان پشت کند و انتظار داشته باشد که هزینه‌ای نپردازد.

نویسنده این مقاله در ادامه از صهیونیست‌ها خواست تا سؤالی فراتر از هویت نخست وزیر بعدی بپرسند و این سؤال را مطرح کنند که آیا تل‌آویو می‌خواهد رویکرد انزواطلبانه و دفاعی فعلی را ادامه دهد یا اینکه آماده است تا ضرورت پیگیری سیاستی را که امکان ایجاد اتحاد، بازگرداندن اعتماد و کاهش درگیری‌ها را فراهم می‌کند، بپذیرد.

هاآرتص خاطرنشان کرد که اگرچه ایده‌های اخراج، آوارگی و الحاق ممکن است در شعارهای انتخاباتی جذاب به نظر برسند، اما پیامدهای آنها بر جایگاه بین‌المللی اسرائیل می‌تواند ویرانگر باشد. این ایده‌ها شکاف‌ها را با کشورهای دوست عمیق‌تر می‌کنند، به چشم‌انداز عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی آسیب می‌رسانند و اقدامات تنبیهی اقتصادی و دیپلماتیک را تسریع می‌کنند.

در ادامه این مقاله آمده است که تغییر سیاست، همه مشکلات را یک شبه حل نمی‌کند، اما بین کابینه ای که به دنبال مقابله با تهدیدها در عین حفظ روابط خود با جهان است و حاکمیتی که به طور پیشگیرانه تسلیم انزوای بین‌المللی به عنوان سرنوشتی اجتناب‌ناپذیر می‌شود، باید تمایز قائل شد.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل ، نتانیاهو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

درمانده و بی‌نقشه

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

فصلی جدید در تاریخ ایران

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

ترامپ در مثلث مرگ

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!

ایران به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی است/ فرنگی‌کاران توان تکرار قهرمانی را دارند

مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم

وقتی امریکا در خاکش خاک شد

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار