کد خبر: 1386894
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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۱
بين‌الملل » اخبار كلی
عضو حزب دموکرات آمریکا:

ترامپ به مردم آمریکا دروغ می گوید/ بحران انرژی در حال تشدید است

دموکرات یک عضو حزب دموکرات آمریکا گفت که آمریکایی ها از سیاست‌های «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور در کوران بحران اقتصادی و انرژی ناراضی هستند و او به آنها دروغ می گوید.

جوان آنلاین: «نعمان ابوعیسی» عضو حزب دموکرات آمریکا در گفت وگو با شبکه خبری «العهد» گفت: ترامپ به دلیل نارضایتی رأی‌دهندگان، در انتخابات میاندوره‌ای کنگره با دشواری مواجه خواهد شد.

وی افزود: وعده‌های ترامپ چه در حوزه اقتصادی و چه در عرصه سیاست خارجی محقق نشده‌اند و محبوبیت او با کاهشی چشمگیر مواجه شده است.

ابوعیسی گفت: رئیس‌جمهور آمریکا در اظهارات خود اغراق کرد و این اظهارات اکنون در عرصه بین‌المللی بازتاب یافته است.

وی تصریح کرد: ترامپ درباره کاهش قیمت سوخت به مردم آمریکا دروغ می‌گوید، در حالی که بحران همچنان رو به تشدید است.

این عضو حزب دموکرات آمریکا گفت: آمریکا برای تحقق خواست و اراده «اسرائیل» وارد جنگ نخواهد شد؛ هم کنگره و هم مردم آمریکا با این امر مخالف هستند.

انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا قرار است روز سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) برگزار شود.

این انتخابات که در میانه دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ برگزار می‌شود، تنها رقابتی برای تعیین ترکیب کنگره نیست؛ بلکه به عرصه‌ای برای تقابل دیدگاه‌های جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها درباره قوانین رای‌گیری، اختیارات دولت فدرال در نظارت بر انتخابات و آینده نظام انتخاباتی این کشور تبدیل شده است.

انتخابات میان‌دوره‌ای هر چهار سال یک‌بار و در میانه دوره ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود. در این انتخابات، تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و حدود یک‌سوم از ۱۰۰ کرسی مجلس سنا به رای گذاشته می‌شود. علاوه بر این، رای‌دهندگان فرمانداران ایالت‌ها، نمایندگان مجالس ایالتی و شمار زیادی از مقام‌های محلی را نیز انتخاب می‌کنند.

از نظر تاریخی، حزب رئیس‌جمهوری در انتخابات میان‌دوره‌ای معمولا بخشی از کرسی‌های خود در کنگره را از دست می‌دهد؛ به همین دلیل، این انتخابات اغلب به‌عنوان همه‌پرسی درباره عملکرد دولت مستقر تلقی می‌شود. نتیجه انتخابات می‌تواند یا جایگاه رئیس‌جمهوری را در پیشبرد برنامه‌های قانون‌گذاری تقویت کند یا با ایجاد شکاف در کنترل کنگره، توان دولت را از طریق نظارت‌های پارلمانی و تحقیقات کنگره محدود سازد.

در انتخابات ۲۰۲۶، جمهوری‌خواهان در تلاش هستند کنترل کنگره را حفظ کنند، در حالی که دموکرات‌ها امیدوارند دست‌کم کنترل یکی از دو مجلس را دوباره در اختیار بگیرند. تحلیلگران سیاسی پیش‌بینی می‌کنند رقابت در بسیاری از ایالت‌های سرنوشت‌ساز بسیار نزدیک باشد و به همین دلیل، میزان مشارکت رای‌دهندگان، کیفیت نامزدها و پیام‌های انتخاباتی نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه نهایی خواهد داشت.

برچسب ها: دموکرات ، ترامپ ، امریکا
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