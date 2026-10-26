روزنامه چینی چاینا دیلی در گزارشی که امروز منتشر کرد، با بازتاب مواضع نماینده چین در سازمان ملل درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، بر ضرورت احترام به حق جمهوری اسلامی ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و حل‌وفصل اختلافات از مسیر دیپلماسی تأکید کرد و نوشت که توسل به زور، تحریم و فشار تنها به تشدید تنش‌ها منجر خواهد شد.

جوان آنلاین: تارنمای خبری روزنامه چاینا دیلی روز دوشنبه با انتشار این خبر نوشت: سون لی، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل، در نشست اخیر بررسی گزارش سالانه ۲۰۲۵ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجمع عمومی سازمان ملل، از این نهاد خواست با همکاری همه طرف‌ها با یک‌جانبه‌گرایی مقابله کند، دسترسی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را حفظ و راه‌حل‌های دیپلماتیک را برای مسائل مورد اختلاف حمایت کند.

وی با تاکید بر اینکه موضوع هسته‌ای ایران در نهایت باید از راه دیپلماسی حل‌وفصل شود، گفت استفاده از زور، تحریم و فشار تنها به تشدید تنش‌ها و اختلافات منجر خواهد شد.

سون همنجنین گفت حق مشروع ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مورد احترام قرار گیرد.

نماینده چین همچنین نسبت به خطرات گسترش تسلیحات هسته‌ای به دلیل همکاری استرالیا، انگلیس و آمریکا در زمینه ساخت و بهره‌برداری از زیردریایی‌های هسته‌ای در پیمان موسوم به «آکوس» هشدار داد و خواستار آغاز روندی بین‌دولتی، شفاف و فراگیر بر پایه برابری و احترام متقابل برای رفع نگرانی‌ها شد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز ابراز امیدواری کرد مذاکرات تهران و واشنگتن به توافق منجر شود و تاکید کرد بدون توافق دیپلماتیک، دستیابی به راه‌حلی پایدار و باثبات ممکن نخواهد بود.

گروسی در گزارش سالانه خود به دستاوردهای آژانس در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ایمنی و توسعه اشاره کرد؛ از جمله انجام نزدیک به سه هزار مورد راستی‌آزمایی میدانی و تداوم حضور آژانس در تاسیسات هسته‌ای اوکراین.

وی همچنین برنامه‌های این نهاد در حوزه سلامت، امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست را تشریح کرد.

در همین نشست، غلامحسین درزی، سفیر و معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل، از حق ایران برای توسعه انرژی هسته‌ای دفاع کرد و نسبت به اجرای گزینشی معیارهای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و دخالت سیاسی در فعالیت‌های آژانس هشدار داد.