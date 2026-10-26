جوان آنلاین: کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در فاصله ۷۳ روز تا برگزاری جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در کشور عربستان، ورزشگاه و ساعت دیدارهای این رقابت‌ها را اعلام کرد که برنامه بازی‌های ایران به شرح زیر است:

۱۹ دی

ایران - چین، ساعت ۱۷، ورزشگاه کینگدام آره‌نای ریاض

۲۳ دی

ایران - قرقیزستان، ساعت ۲۰، ورزشگاه الشباب ریاض

۲۸ دی

ایران - سوریه، ساعت ۱۷، ورزشگاه شهر ورزشی ملک فهد ریاض

برنامه کامل دیدارهای جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در شرایطی که اعلام شده که در اطلاعیه AFC، هیچ اشاره‌ای به احتمال تعویق بازی‌ها نشده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل عدم امکان سفر اعضای تیم الوصل در سفر به ریاض به دنبال لغو پروازهای عربستان، دیدار تیم اماراتی با النصر در لیگ نخبگان آسیا را لغو کرد. الاهلی اما در جده قرار است از الغرافه میزبانی کند.

تنش‌های نظامی میان عربستان و یمن در هفته‌های اخیر به اوج رسیده و ضربات یمنی‌ها، پروازهای عربستان را لغو کرده است. در شرایطی که رؤسای تعدادی از فدراسیون‌های آسیایی از جمله ژاپن هم به ناامنی عربستان اشاره کرده‌اند، به نظر می‌رسد AFC همچنان از تصمیم خود بابت میزبانی عربستان از جام ملت‌های آسیا دست نکشیده است.

رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قرار است در شهرهای ریاض، جده و الخُبر عربستان برگزار شود.