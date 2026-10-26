جوان آنلاین: رئال مادرید به لطف درخشش کیلیان امباپه که با زدن دو گل نقش اصلی را در پیروزی داشت، برنده ال‌کلاسیکو شد. پس از پایان مسابقه، هانسی فلیک ۶۱ ساله در جمع خبرنگاران حاضر شد و به طور ویژه به کمبود انرژی تیم و نیاز به استراحت برای بازگشت به بهترین سطح اشاره کرد.

ارزیابی بازی : «ما موقعیت‌هایی داشتیم اما بازی ما فاقد روانی و ریتم لازم بود. در نیمه دوم تیم شروع به ایجاد خطر کرد، اما دقیقاً در همان لحظه دچار افت تمرکز شدیدی شدیم که تاوان سنگینی برایمان داشت. کار آسانی نیست، اما باید آن را بپذیریم. بارسلونا باید به مسیرش ادامه دهد.»

درباره کمبود انرژی: «خب، باید تلاش کنیم ذهناً از فوتبال فاصله بگیریم و تمرینات را موقتاً فراموش کنیم. ما باید شادابی و طراوت بازی‌های قبلی خود در طول فصل را پس بگیریم.»