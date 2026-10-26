سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم

مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس بعد از باخت تیمش به فولاد خوزستان در ورزشگاه شهدای شهرقدس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان ، شرمنده آنها شدیم/ در روزی که فولاد هیچ موقعیتی نداشت، روی یک ضد حمله غافلگیر شدیم/ مسئولیت باخت با من و کادرفنی است/ باید این باخت را فراموش کنند چون هدف ما قهرمانی است/ در بازی هایی که گره می خورد، یکسری بازیکنان گره گشا هستند اما پرسپولیس بد سانس هم بود، قبل بازی اورونوف و در جریان بازی خدابنده لو مصدوم شد/ البته باز هم دلیل نمی شود، ما باید بازی را ببریم آنهم در خانه، به جای ۴ موقعیت، ۷ موقعیت ایجاد کنیم، مقابل تیم هایی که فقط برنامه تخریب دارند هم تنوع تاکتیکی داشته باشیم/ باید بیشتر کار کنیم روی مشکلات مان