کد خبر: 1386881
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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۴
سیاست » اخبار کلی
بقایی:

در وضعیت جنگی هستیم و در دفاع از خود درنگ نمی‌کنیم

بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نیروهای مسلح مقتدر ایران در دفاع از ایران کوچکترین تردیدی ندارند. ما در وضعیت جنگی هستیم و حتما در اعمال حق ذاتی برای دفاع درنگ نمی‌کنیم.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به تحولات دیپلماتیک اخیر، اظهار داشت: درباره منطقه و در عین حال جمهوری اسلامی ایران ما با اقتدار و هوشمندی هم اوضاع را رصد می‌کنیم و خودمان را آماده هر رویدادی کرده‌ایم.

وی درباره انتخابات کنست در اسرائیل و فضاسازی مقامات اسرائیلی مبنی بر احتمال اقدام پیشدستانه ایران برای اخلال در روند برگزاری این انتخابات عنوان کرد: فکر نمی‌کنم در آنجا انتخاباتی باشد. در آنجا رقابت است بین باندهای مختلف برای اینکه شرارت بیشتری را مرتکب شوند و مسابقه است بین افراد مختلف و مهمترین شعارشان این است که می‌توانم بیشتر از تو مرتکب جنایت و آدم کشی بشوم. برای ما فرق نمی‌کند چه کسی سکاندار رژیمی شود که سابقه اش نشان می‌دهد جز خشونت و کشتار رهاوردی برای منطقه ما نداشته است. رژیم در عملیات‌های پرچم دروغین بسیار مهارت دارد.

بقایی ادامه داد: نیروهای مسلح مقتدر ایران در دفاع از ایران کوچکترین تردیدی ندارند. ما در وضعیت جنگی هستیم و حتما در اعمال حق ذاتی برای دفاع درنگ نمی‌کنیم.

جزئیات میزبانی ایران از مقامات سه کشور منطقه

سخنگوی‌وزارتخارجه در مورد میزبانی ایران از مقامات سه کشور منطقه گفت: همانطور که معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند، تهران میزبان مقام‌های کشورهای عربستان، پاکستان و ترکیه است و ابتکار این نشست در جریان سفر عاصم منیر به تهران مطرح شد .

وی افزود: اینکه کشورهای منطقه به دنبال ایجاد تامل در مورد سازوکارهای امنیت منطقه ای بر مبنای مصالح خودشان باشند امر مبارکی است. این نشست می‌تواند در راستای کارهای بیشتر باشد. ما سالهاست تاکید داریم که امنیت منطقه حز با کشورهای منطقه لحاظ نخواهد شد. قرار است در جریان دیدارهایی که این سه مقام با رییس جمهور و دبیر شورای عالی داشته باشند صحبت شود. این اولین جلسه است و باید دستور کارش مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی چنین نشستی نمی‌تواند بدون در نظر داشتن پیامدهای ناشی از تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی لحاظ شود.

بازگشت آمریکا به استعمار کلاسیک

وی در مورد ادعاهای مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که هم‌زمان با اظهاراتش علیه ایران و تمدن ایرانی، در آن سوی دنیا نیز خواستار همکاری کوبایی‌ها برای «تغییر مثبت» و سرنگونی دولت کوبا شده و مردم این کشور را به تماس با سازمان سیا ترغیب کرده است، گفت:ما با یک روند ارتجاعی و بازگشت به استعمار کلاسیک مواجهیم. اگر آمریکایی‌ها در دوران اوج نفوذ خود در آمریکای لاتین، دست‌کم سعی می‌کردند مخفی‌کاری کنند، اکنون صراحتاً کشورهای دیگر را به تغییر حکومت‌هایشان ترغیب می‌کنند.

بقایی ادامه داد: «تغییر مثبت» اسم رمزی برای مداخله است؛ همان چیزی که در ونزوئلا رخ داد. جنایت‌ها در حق مردم کوبا بخشی از سیاست ستیزه‌جویانه آمریکاست که صلح و امنیت بین‌المللی را در همه نقاط دنیا به خطر انداخته است.

سخنگوی‌وزارت امور خارجه بیان کرد: لازم است همبستگی خود را با مردم کوبا اعلام کنیم. مردم این کشور به‌دلیل محاصره و تحریم‌های نامشروع آمریکا در شرایط دشواری قرار دارند. کوبا نه سلاح هسته‌ای دارد و نه چیز دیگری که چنین فشارهایی را توجیه کند، اما هفت دهه است که با تحریم‌های شدید آمریکا روبه‌روست.

وی در مورد بسته بودن مرزها و آخرین وضعیت آن‌ها گفت: طرف پاکستانی از همان ابتدا اعلام کرد که موضوع، فنی است و باید برخی به‌روزرسانی‌ها انجام شود. همچنین شنیده‌ایم که چند مورد اقدام تروریستی طراحی شده بود. رایزنی‌ها با پاکستان ادامه دارد و روند مثبت است. امیدواریم مشکلات فنی برطرف شود.

بقایی افزود: در رابطه با عراق نیز مقامات این کشور به‌صورت جدی پیگیر موضوع هستند. مقامات عراقی اعلام کرده‌اند که تحریم‌ها علیه ایران، آثار خود را متوجه مردم عراق نیز خواهد کرد؛ بنابراین، حتماً باید مصالح دو ملت را مدنظر قرار دهیم. این موضوع صرفاً عاطفی نیست، هرچند احساس و عاطفه نیز اهمیت دارد. مقامات کشورهای همسایه و همچنین مقامات ایرانی با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کنند و مشکلات حل خواهد شد.

تایید سفر هیأت قطری به تهران

سخنگوی دستگاه دیپلماسی، با تأیید سفر هیأت قطری به تهران، گفت: این امر غیرمعمولی نیست و در شرایطی که منطقه درگیر تنش است، طبیعی است که کشورهای منطقه برای انتقال پیام و طرح پیشنهادهای احتمالی تلاش کنند. این سفر یکی از سفرهایی بود که طی سه تا چهار هفته گذشته انجام شد و قطر نیز تلاش کرد مواضع و نکات موردنظر خود را در این زمینه مطرح کند. این سفر هم ماهیت دوجانبه داشت و هم در چارچوب میانجی‌گری انجام شد.

برچسب ها: بقایی ، شرایط جنگی ، دفاع از حق
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