سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم

حمید مطهری ، سرمربی فولاد خوزستان بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر فوتبال در پاسخ به خبرنگار جوان: سعی در کنترل پرسپولیس در تمام نقاط زمین داشتیم/ ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم ، با وجود تغییرات، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم/ می دانستیم پرسپولیس به توپ های بلند روی می آورد/ از همان طریق که می دانستیم به پرسپولیس ضربه زدیم/ فولاد جانانه و با بینش کامل جنگیدند/ می دانستیم از بازی چه می خواهیم/ پرسپولیس را ریزبینانه آنالیز کردیم/ مقابل تیم پر مهره ای چون پرسپولیس که مدعی لیگ هم باید با برنامه باشید/ فولاد در بحث مالکیت تیم سوم لیگ است/ آنچه را می خواهیم به حریف دیکته کردیم