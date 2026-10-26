یکی از معاونان وزارت خارجه عربستان درباره اهداف سفر هیاتی از کشورش به همراه پاکستان و ترکیه به تهران، تاکید کرد که سفر این هیات به تهران در چارچوب کاهش تنش‌ها انجام می‌شود.

جوان آنلاین: «رائد قرملی» معاون وزارت خارجه عربستان اعلام کرد: امروز در تهران نشستی میان هیاتی از کشورهای عضو توافق دفاعی مکه و مسئولان ایرانی برگزار خواهد شد. وی گفت که سفر این هیات به تهران در چارچوب کاهش تنش‌ها میان طرف های بحران است.

به گزارش ایرنا، قرملی افزود که هیات متشکل از مقامات عربستان، پاکستان و ترکیه با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار خواهند کرد.

این مقام عربستانی همچنین اعلام کرد که این سفر با هدف حمایت از راه‌حل‌های دیپلماتیک و حمایت از تلاش‌های قطر و پاکستان است.

معاون وزارت خارجه عربستان خاطرنشان کرد که سفر هیات مذکور با هدف تاکید بر نقش محوری کشورهای عضو توافق مکه در ایجاد امنیت در منطقه انجام می‌شود.

پیش از این معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از سفر مقام‌های ارشد عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران در چارچوب اجرای ایده امنیت درون‌زا در غرب آسیا خبر داد.

علی باقری با اشاره به سفر هفته گذشته ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، گفت: عاصم منیر در دیدار با سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی از تصمیم مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان برای سفر به تهران، دیدار آن‌ها با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری یک نشست مشترک خبر داده بود.

وی با تاکید بر اینکه هدف از سفر این مقام‌های ارشد رایزنی و گفت‌وگو با سرلشکر محسن رضایی درباره امنیت منطقه‌ای است، اظهار کرد: خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان، ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه در سفر به تهران در نشست گفته شده، حضور خواهند داشت.