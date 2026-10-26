کد خبر: 1386875
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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

یمن یک هواپیمای شناسایی عربستان را سرنگون کرد

یمن سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی یک هواپیمای شناسایی عربستان در منطقه تعز خبر داد.

جوان آنلاین: «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: به لطف خداوند توانسیم یک هواپیمای شناسایی مسلح از نوع «وینگ لونگ۲» وابسته به دشمن سعودی را که در حال انجام اقدامات خصمانه در آسمان «تعز» بود، با سلاح مناسب سرنگون کردیم.

به گزارش ایرنا، وی همچنین صبح دوشنبه اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن دو عملیات نظامی دقیق را با هدف قرار دادن مراکز تجمع نیروها و انبارهای تسلیحات دشمن سعودی در منطقه صلاح الدین در استان عدن و منطقه الوحط در استان لحج انجام دادند.

وی افزود: این عملیات با استفاده از تعدادی موشک بالستیک انجام شد و به یاری خدا، اهداف عملیات بصورت دقیق تحقق یافت.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره کرد و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروزهای بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

برچسب ها: یحیی سریع ، نیروهای مسلح یمن ، عربستان سعودی
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