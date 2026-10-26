پسر بنیانگذار حزب «لیکود»: نتانیاهو به تهدیدی برای همه اسراییلی ها تبدیل شده است

پسر بنیانگذار حزب «لیکود» با بیان اینکه بنیامین نتانیاهو به تهدیدی برای همه ما ( اسرائیلی ها) تبدیل شده است، از هواداران این حزب خواست که به احزابی رای دهند که به دنبال سرنگونی بنیامین نتانیاهو هستند.

جوان آنلاین: «بنی بگین» عضو سابق کنست و پسر «مناخیم بگین» نخست وزیر سابق رژیم اشغالگر اسرائیل و بنیانگذار حزب لیکود، در یک پیام ویدیویی به هواداران این حزب گفت: «ما با هم راه درازی را پیموده‌ایم و این همیشه آسان نبوده است. ۱۰ یا ۱۵ سال پیش، من در کابینه ای به ریاست بنیامین نتانیاهو خدمت می‌کردم، کابینه ای خوب و مفید برای همه اسرائیلی ها.»

به گزارش ایرنا، پسر بنیانگذار حزب لیکود اظهار داشت که بعدها اتفاقات بدی برای نتانیاهو افتاد، تا جایی که پنج سال قبل، از تریبون کنست از او پرسیدم که یک نفر چقدر می‌تواند خودش را از بین ببرد؟

بگین ادامه داد: «کارهای بد نتانیاهو در مقابل چشمان همه آشکار شد و ما با حیرت آنها را تماشا می‌کنیم.»

وی از رفتار نتانیاهو در 2 روز گذشته انتقاد کرد و گفت: «نتانیاهو در مقابل ما عصبی، وحشت‌زده و هراسان ظاهر شد. دیروز، او تهدید به نابودی اقتصاد اسرائیل کرد و امروز با تصویری وحشتناک، تهدید به پرتاب بمب اتمی به تل‌آویو کرد.»

بگین جزئیات بیشتری در مورد آنچه که او تهدیدهای نتانیاهو توصیف کرد، ارائه نداد، اما تاکید کرد که «نخست‌وزیری مانند او تهدیدی برای همه اسرائیلی هااست.»

پسر بنیانگذار حزب لیکود بصورت مستقیم از رای‌دهندگان لیکود خواست به کار این کابینه پایان دهند.

بنی بگین از جمله چهره‌هایی است که پیش از آنکه منتقد سیاست‌های نتانیاهو شود، سمت‌های پارلمانی و وزارتی در سرزمین‌های اشغالی را برعهده داشته است و در کابینه های تحت رهبری نتانیاهو کار کرده است.

وی در سال ۲۰۱۵، به عنوان وزیر بدون سمت در کابینه بنیامین نتانیاهو خدمت کرد، اما پس از ۱۷ روز به عنوان بخشی از تغییرات ائتلافی برای هموار کردن راه برای انتصاب گلعاد اردان، این سمت را ترک کرد.

بگین در سال ۲۰۱۹، با اشاره به اعتراضات خود به سیاست‌های حزب لیکود و اختلافات مربوط به پرونده‌های جنایی که نتانیاهو با آن روبرو بود، جدایی خود را از این حزب اعلام کرد.

وی سپس در سال ۲۰۲۰ به حزب «امید نو» به رهبری گدعون ساعر که شامل چهره‌هایی بود که به دلیل اختلاف نظر با نتانیاهو، لیکود را ترک کرده بودند، پیوست.

پدرش، «مناخیم بگین» یکی از بنیانگذاران حزب لیکود بود و بین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۳ ریاست کابینه رژیم اشغالگر اسرائیل را بر عهده داشت.