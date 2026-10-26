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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰
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محمدخانی: ورود اتوبوس‌های جدید به تهران ادامه دارد

محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران از ورود اتوبوس‌های جدید، توسعه طرح تورم صفر و تدوین بسته نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داد.

جوان آنلاین: عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در حاشیه نشست خبری به تشریح آخرین وضعیت قراردادهای حمل‌ونقل با چین، نوسازی بافت‌های فرسوده، اجرای طرح تورم صفر و نحوه نظارت اعضای شورای شهر بر عملکرد شهرداری مناطق پرداخت.

ورود اتوبوس‌های جدید به تهران

محمدخانی با اشاره به قراردادهای حمل‌ونقل با چین اظهار کرد: تفاهم خرید ۲۱۰۰ واگن مترو برای متروهای سراسر کشور میان دو دولت ایران و چین انجام شده که از این میزان، ۱۵۰ واگن برای شهرداری تهران در نظر گرفته شده است. این قرارداد در دوره مدیریت شهری فعلی فعال شد.

وی با بیان اینکه قرارداد خرید اتوبوس از قرارداد واگن‌های مترو جداست، افزود: قرارداد اتوبوس به‌صورت مستقیم میان شهرداری تهران و طرف چینی منعقد شده و امکان انعطاف در شیوه تأمین اعتبار و تأمین مالی را فراهم می‌کند.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به ورود اتوبوس‌های سه‌کابین ۲۶ متری گفت: دو دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور شده و سایر دستگاه‌ها نیز در مسیر ورود قرار دارند. همچنین ۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزلی در روزهای پیش‌رو وارد خیابان‌های تهران می‌شود.

محمدخانی درباره برنامه‌های توسعه ناوگان تاکسیرانی نیز اظهار کرد: کارشناسان معاونت حمل‌ونقل و سازمان تاکسیرانی در حال بررسی مدل‌های متنوع خودرو هستند تا گزینه‌های بیشتری از جمله تاکسی‌های برقی و خودروهای کوچک‌تر متناسب با نیاز شهر به ناوگان اضافه شود.

تسهیل نوسازی بافت‌های فرسوده با مصوبات ماده ۵

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: تعداد قابل توجهی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ در سال‌های اخیر به طرح‌های موضعی و موضوعی اختصاص یافته که بخش مهمی از آن‌ها مربوط به بافت‌های فرسوده است.

محمدخانی افزود: در برخی محدوده‌ها، به‌ویژه محله‌های اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، سال‌ها امکان ساخت‌وساز مناسب وجود نداشت و وضعیت بعضی خانه‌ها به شرایط نامناسبی رسیده بود. با تصویب طرح‌های موضعی، زمینه نوسازی با مشارکت مردم و سازندگان فراهم شده است. تجربه‌های مشابهی نیز در محله‌هایی مانند کن و اسلام‌آباد دنبال شده است.

سخنگوی شهرداری تهران همچنین از تدوین بسته‌ای شامل مشوق‌های مختلف برای تسهیل نوسازی مسکن خبر داد و گفت: این بسته به‌زودی اعلام می‌شود تا مردم بتوانند با مشارکت سرمایه‌گذاران، خانه‌های خود را متناسب با نیازشان نوسازی کنند.

مرغ، رب و پنیر به طرح تورم صفر اضافه می‌شود

محمدخانی در ادامه درباره طرح «تورم صفر» اظهار کرد: سه قلم کالای مرغ، رب گوجه‌فرنگی و پنیر قرار است حداکثر تا پایان آبان‌ماه به فهرست کالاهای مشمول این طرح اضافه شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ قلم کالای اساسی در میادین منتخب میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های منتخب شهروند عرضه می‌شود، افزود: خرید این کالاها هم به‌صورت حضوری و هم از طریق سوپراپلیکیشن شهرزاد امکان‌پذیر است.

محمدخانی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده درباره این طرح گفت: میزان رضایت از طرح در میان خریداران بیش از ۹۰ درصد است. افزایش تعداد مراکز عرضه و اضافه‌شدن کالاهای جدید نیز از جمله درخواست‌های شهروندان بوده که در مراحل بعدی اجرای طرح مورد توجه قرار می‌گیرد.

پیشنهاد تعیین روز مشخص برای بازدید اعضای شورا از مناطق

سخنگوی شهرداری تهران همچنین در واکنش به تذکر نجفی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، درباره نحوه نظارت اعضای شورا بر عملکرد شهرداری مناطق اظهار کرد: درخواست حضور شهردار منطقه، معاونان، مشاوران و سایر مدیران برای یک جلسه، تقریباً یک روز کاری کامل را به خود اختصاص می‌دهد و ممکن است رسیدگی به امور شهروندان را با اختلال مواجه کند.

وی ادامه داد: پیشنهاد شده است روز مشخصی برای حضور و بازدید اعضای شورا از مناطق تعیین شود تا مدیران منطقه بتوانند در آن روز برای همراهی و پاسخ‌گویی آمادگی داشته باشند.

محمدخانی با اشاره به اینکه شورای شهر تهران ۲۱ عضو دارد، گفت: اگر هر یک از اعضا انتظار داشته باشند مدیران یک منطقه یک روز کامل در اختیار آن‌ها باشند، بخش قابل توجهی از زمان مدیریتی مناطق صرف این جلسات خواهد شد. از این رو، تعیین روز مشخص برای بازدیدها می‌تواند ضمن حفظ نظارت اعضای شورا، از اختلال در امور اجرایی مناطق جلوگیری کند.

منبع مهر

برچسب ها: عبدالمطهر محمدخانی ، شهرداری تهران ، اتوبوس
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