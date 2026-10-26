معترضان به مجلس و دفتر نخست وزیر آلبانی حمله کردند

معترضان به سیاست‌های دولت در آلبانی بار دیگر روانه خیابان‌های تیرانا شده و این بار به سوی ساختمان مجلس و دفتر نخست وزیری سنگ پرتاب کردند.

جوان آنلاین: تارنمای خبری آلبینین دیلی نیوز در پوشش خبری اعتراضات در آلبانی گزارش داد: معترضان پس از تجمع در برابر ساختمان مجلس به سوی آن سنگ پرتاب کرده و شیشه های آن را شکستند. در همین حال ماموران انتظامی خواهان حفظ آرامش معترضان بودند.

این رسانه افزود: دیشب (یکشنبه شب) پس از آنکه معترضان سطح تنش را بالا برده و به سوی دفتر نخست وزیری هجوم بردند، پلیس از آنان خواست تا ضمن پرهیز از خشونت از این ساختمان فاصله بگیرند.

این تحولات در حالی روی می دهد که دانشجویان دست به اعتراض علیه دولت ادی راما زده و خواهان استعفای او هستند.

شنبه (۲ آبان) نیز هزاران نفر در پایتخت آلبانی برای شرکت در تظاهرات ضد دولتی به خیابان‌ها آمده و در مقابل ساختمان وزارت آموزش آلبانی شروع به پرتاب سنگ کرده و سطل‌های زباله را به آتش کشیدند.

پلیس نیز با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور به این اقدام واکنش نشان داد.

به گزارش ایرنا، اعتراض‌های ضد دولتی در این کشور حوزه بالکان ابتدا در واکنش به طرح جنجالی ساخت یک مجموعه تفریحی در منطقه‌ای با حفاظت زیست‌محیطی آغاز شد. این طرح با خانواده دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ارتباط دارد.

با این حال، خشم ناشی از این طرح به تدریج به جنبشی گسترده‌تر علیه فساد تبدیل شده است.