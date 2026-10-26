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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۳
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نتایج یک نظرسنجی: فساد در دولت ترامپ، نگرانی اصلی رای دهندگان آمریکایی

نظرسنجی نتایج یک نظرسنجی جدید در ایالات متحده نشان می‌دهد اکثریت رای دهندگان آمریکایی همزمان با تشدید نارضایتی از گرانی و تورم، نگران فساد در دولت دوم دونالد ترامپ و سوءاستفاده از قدرت برای منافع شخصی هستند.

جوان آنلاین: در روزهای پایانی مبارزات انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، فساد یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم ایالات متحده عنوان شده است، به گونه‌ای که اکثریت بزرگی از رای‌دهندگان می‌گویند که نگران فساد در دولت دوم ترامپ هستند.

بر اساس نتایج یک نظرسنجی سراسری که توسط این روزنامه انگلیسی با همکاری شرکت تحقیقاتی «فوکال‌دیتا» صورت گرفته، نزدیک به ۶۹ درصد از رای‌دهندگان و حدود ۵۰ درصد از کسانی که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رای دادند، اعلام کردند که «بسیار» یا «تا حدودی» نگران «فساد، استفاده از قدرت برای منافع شخصی و یا تضاد منافع» در این دولت هستند.

حدود نیمی از کل رای‌دهندگان هم اعلام کردند که فساد در دوره دوم ترامپ در مقایسه با دولت‌های پیشین مشکل‌سازتر بوده است.

فایننشال تایمز خاطرنشان کرده است: این نظرسنجی که از تاریخ ۱۶ تا ۱۸ اکتبر (۲۲ تا ۲۴ مهر) انجام گرفته، همزمان با نارضایتی از افزایش بهای سوخت در آمریکا به دلیل جنگ نامحبوب علیه ایران رخ می‌دهد.

جرمی نی استاد بازرگانی در دانشگاه کلمبیا تشریح کرد: «وقتی خانواده‌ای همزمان با تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا باید ویزیت پزشک گران‌قیمت خود را به تعویق بیندازند یا خیر، خبری از سودهای کلان رئیس جمهور در حوزه رمز ارز می‌خواند، متوجه می شود که این سیستم تنها برای برخی کار می‌کند.»

در این میان، ترامپ خطاب به رای دهندگان گفته است انتخابات میان‌دوره‌ای طوری عمل کنند که انگار نام وی روی برگه رای است؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان می‌تواند به زیان نامزدهای حزب جمهوری‌خواه تمام شود. طی ماه گذشته، اعضای حزب جمهوری خواه نگران بودند که افول محبوبیت ترامپ در نظرسنجی‌ها به زیان مبارزات انتخاباتی آنها تمام شود.

طبق نتایج این نظرسنجی، حدود ۵۴ درصد از رای‌دهندگان گفته‌اند که دولت ترامپ یا جمهوری‌خواهان کنگره بیشترین مسئولیت را در رشد قیمت‌ها در آمریکا برعهده دارند.

نارضایتی از ترامپ و گرایش آمریکایی‌ها به سوی حزب دموکرات

اما موضوع نگران کننده‌تر برای جمهوری خواهان آن است که بیش از ۴۰ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده اند که افزایش قیمت‌ها باعث شده آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای به دموکرات‌ها متمایل شوند.

دنیل واینر از اعضای ارشد اندیشکده آمریکایی «مرکز عدالت برنان» گفت: «بسیاری از آمریکایی‌ها فساد و هزینه‌های معیشت را به یکدیگر مرتبط می دانند.»

این پژوهشگر با اشاره به نتایج نظرسنجی «مرکز عدالت برنان» در اوایل سال جاری که نشان داد بیش از ۹۰ درصد از پاسخ‌دهندگان، از جمله اکثریت قاطع از هر دو حزب، فساد را «مشکل بزرگی» در سیاست و دولت می‌دانند، اضافه کرد: «فساد به نگرانی اصلی رای‌دهندگان تبدیل شده است و بعد از توانایی مالی در رتبه دوم قرار دارد.

فایننشال تایمز با تاکید بر این نکته که دولت دوم ترامپ برای اعضای خانواده‌اش که دستکم یک میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های مختلف در حوزه ارزهای دیجیتال به دست آورده‌اند، بسیار سودآور بوده است، تصریح کرده است: در این میان، برخی حامیان مالی وی نیز از تغییرات سیاستی دولت سودهای هنگفتی به دست آورده اند و برخی دیگر از جمله پسر ترامپ از محل بدست آوردن قراردادهای دولتی.

مطابق این نظرسنجی، رای دهندگان تاکید کرده اند که از زمان آغاز به کار دولت دوم ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) وضعیت مالی آنها بدتر شده است و بیش از یک چهارم هم اعلام کرده اند از شروع به کار دوباره ترامپ در کاخ سفید مجبور شده اند هزینه‌های ضروری مانند مواد غذایی یا مراقبت‌های بهداشتی را کاهش دهند.

این روزنامه انگلیسی جنگ علیه ایران را دلیل اصلی تورم در آمریکا می‌داند که با وجود گذشت بیش از ۸ ماه، نشانه‌ای از پایان آن دیده نمی‌شود. قیمت سوخت هم از زمان آغاز حملات علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز به طرز چشمگیری افزایش یافته، به گونه‌ای که براساس داده‌های «انجمن خودروی آمریکا» (AAA) قیمت گازوئیل اکنون به طور متوسط ‌۶.۳۲ دلار در هر گالن است که بیش از ۷۰ درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است.

برچسب ها: نظرسنجی ، امریکا ، فساد
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