اولیانوف: اروپا زمینه تجاوز نظامی به ایران را فراهم کرد

نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تأیید انتقاد سخنگوی وزارت خارجه ایران، اقدامات سه کشور اروپایی را عامل تشدید تنش‌ها و زمینه‌ساز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران دانست.

جوان آنلاین: «مقامات تهران بسیار ملایم و مؤدب هستند. آن‌ها از این واقعیت چشم‌پوشی می‌کنند که از مارس ۲۰۲۲، سه کشور اروپایی عضو برجام (فرانسه، آلمان و انگلیس) همواره تلاش کرده‌اند در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنش‌ها را تشدید کنند و در واقع، زمینه را برای تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران فراهم کردند» این اظهارات امروز نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین اتریش میخائیل اولیانوف در واکنش به پیام اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اسماعیل بقائی است.

بقائی شنبه در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به ابراز نگرانی آلمان و چند کشور اروپایی دیگر نسبت به تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا، با یادآوری جمله معروف صدراعظم آلمان در ژوئن ۲۰۲۵ در تأیید جنایات اسرائیل علیه ایران، نوشت «در ژوئن ۲۰۲۵، فردریش مرتس درباره تجاوز نظامی اسرائیل علیه ایران گفت "این همان کار کثیفی است که اسرائیل برای همه ما انجام می‌دهد". حالا در اکتبر ۲۰۲۶، وزیر خارجه آلمان (و چند کشور دیگر اروپایی) درباره حملهٔ مجدد علیه ایران هشدار می‌دهند و بر ضرورت مهار تنش تأکید می‌کنند».